Сандра Буллок youtube.com/@ColbertLateShow / © YouTube

В разговоре с ведущим Стивеном Колбертом в его шоу The Late Show with Stephen Colbert актриса призналась, что ее любимый сэндвич — простой BLT (классический американский сэндвич, название которого является аббревиатурой из трех основных ингредиентов: B — bacon (бекон), L — lettuce (листья салата), T — tomato (томат)). Именно эта классика, по ее словам, идеально сочетает баланс вкуса и простоты.

Американский сэндвич / © Associated Press

Хотя рецепт кажется элементарным, в нем есть своя философия, а именно, меньше лишнего и больше акцента на главном.

BLT от Сандры Буллок — вариация на тему классического сэндвича, который состоит всего из нескольких базовых ингредиентов. Она отдает предпочтение легкому слою помидора, и отмечает, что именно бекон и салат должны быть главными героями блюда, тогда как помидор добавляет лишь легкую свежую «нотку».

Несмотря на свою простоту, этот сэндвич легко адаптировать под свой вкус. Его можно разнообразить добавлением индейки для большего количества белка, авокадо для полезных жиров или различных овощей и сыра. Также существуют вариации, где классический бекон заменяют на более легкие альтернативы.

Любимый сэндвич Сандры Буллок — это не просто гастрономический выбор, а напоминание о том, что простота — лучший вариант, ведь даже несколько ингредиентов могут создать блюдо, которое остается актуальным десятилетиями, особенно если в нем есть баланс, вкус и немного личного стиля.

