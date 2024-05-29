Как приготовить макароны с курицей и овощами на сковороде

Если нужно быстро и сытно накормить семью, тогда этот рецепт для вас. Особенность приготовления блюда в том, что все ингредиенты готовятся на сковороде.
Вам понадобится куриное филе, макароны и мексиканская смесь. Блюдо получается яркое, аппетитное и сочное.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- макароны
- 300 г
- мексиканская овощная смесь
- 300 г
- вода
- 50 мл
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте длинными полосками.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте мясо на сильном огне пять минут, посолите. Убавьте огонь до среднего. Отправьте к мясу мексиканскую овощную смесь и обжарьте еще 5-7 минут.
- Добавьте макароны, перец, соль и залейте водой.
- Протушите под закрытой крышкой 7-8 минут. Снимите с огня и дайте настояться 5-10 минут.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
Читайте также:
- Как приготовить стейки из молодой капусты с куриным филе в духовке
- Как приготовить быстрый пирог с курицей: рецептом делится фуд-блогер
- Как сделать вкуснейший сэндвич с томатами: оригинальный рецепт от шеф-повара