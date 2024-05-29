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Как приготовить макароны с курицей и овощами на сковороде

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
114 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить макароны с курицей и овощами на сковороде

Макароны с курицей и овощами на сковороде / Фото: Credits

Если нужно быстро и сытно накормить семью, тогда этот рецепт для вас. Особенность приготовления блюда в том, что все ингредиенты готовятся на сковороде. 

Вам понадобится куриное филе, макароны и мексиканская смесь. Блюдо получается яркое, аппетитное и сочное.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
макароны
300 г
мексиканская овощная смесь
300 г
вода
50 мл
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте длинными полосками. 
  2. На сковороде с растительным маслом обжарьте мясо на сильном огне пять минут, посолите. Убавьте огонь до среднего. Отправьте к мясу мексиканскую овощную смесь и обжарьте еще 5-7 минут.
  3. Добавьте макароны, перец, соль и залейте водой.
  4. Протушите под закрытой крышкой 7-8 минут. Снимите с огня и дайте настояться 5-10 минут.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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