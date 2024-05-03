Как приготовить малосольную селедку в домашних условиях

Для пряной, ароматной рыбы обязательно используйте качественную селедку. Рецепт очень простой и не потребует от вас много времени. Через 8-10 часов малосольная селедка будет готова. Попробовав такую рыбу, вам вряд ли захочется покупать соленую сельдь в магазине.
Ингредиенты
- сельдь замороженная
- 2 шт.
- вода
- 1 л
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 3,5 ст. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец душистый
- 3 шт.
- перец черный горошком
- 7 шт.
- лук репчатый
- растительное масло
- Замороженную селедку разморозьте на нижней полке холодильника.
- У рыбы отрежьте голову и хвост. Сделайте разрез по брюшку и удалите все внутренности и черную пленку. Тщательно промойте и разрежьте на две части.
- Перец душистый и перец горошком слегка перетрите в ступке.
- В емкость сложите рыбу. Посыпьте перцем, солью, сахаром и залейте холодной чистой водой. Добавьте лавровый лист. Накройте крышкой и несколько раз хорошо встряхните. Оставьте на один час при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на 8-10 часов или на ночь.
- Достаньте рыбу, по желанию аккуратно снимите кожицу, нарежьте на кусочки. Украсьте кольцами репчатого лука, полейте растительным маслом и подайте к столу.
Советы:
- Для соления рыбы можно использовать банку на два литра.
- Сельдь в рассоле хранится не более трех суток, затем достаньте ее из рассола.
- По желанию полейте уксусом или лимонным соком.
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