Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить малосольную селедку в домашних условиях

Время готовки
8 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
186 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
173
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как приготовить малосольную селедку в домашних условиях

Малосольная селедка / Фото: Credits

Для пряной, ароматной рыбы обязательно используйте качественную селедку. Рецепт очень простой и не потребует от вас много времени. Через 8-10 часов малосольная селедка будет готова. Попробовав такую рыбу, вам вряд ли захочется покупать соленую сельдь в магазине.

Ингредиенты

сельдь замороженная
2 шт.
вода
1 л
сахар
1 ст. л.
соль
3,5 ст. л.
лавровый лист
2 шт.
перец душистый
3 шт.
перец черный горошком
7 шт.
лук репчатый
растительное масло
  1. Замороженную селедку разморозьте на нижней полке холодильника.
  2. У рыбы отрежьте голову и хвост. Сделайте разрез по брюшку и удалите все внутренности и черную пленку. Тщательно промойте и разрежьте на две части.
  3. Перец душистый и перец горошком слегка перетрите в ступке.
  4. В емкость сложите рыбу. Посыпьте перцем, солью, сахаром и залейте холодной чистой водой. Добавьте лавровый лист. Накройте крышкой и несколько раз хорошо встряхните. Оставьте на один час при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на 8-10 часов или на ночь.
  5. Достаньте рыбу, по желанию аккуратно снимите кожицу, нарежьте на кусочки. Украсьте кольцами репчатого лука, полейте растительным маслом и подайте к столу.

Советы:

  • Для соления рыбы можно использовать банку на два литра.
  • Сельдь в рассоле хранится не более трех суток, затем достаньте ее из рассола.
  • По желанию полейте уксусом или лимонным соком.

Читайте также: 

Супер перекус! Мясо тает во рту! Запеканка в лаваше – Рецепты Сниданка с 1+1

Супер перекус! Мясо тает во рту! Запеканка в лаваше – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация