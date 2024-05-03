Как приготовить малосольную селедку в домашних условиях

Для пряной, ароматной рыбы обязательно используйте качественную селедку. Рецепт очень простой и не потребует от вас много времени. Через 8-10 часов малосольная селедка будет готова. Попробовав такую рыбу, вам вряд ли захочется покупать соленую сельдь в магазине.