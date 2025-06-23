Как приготовить малосольные огурцы горячим способом

Малосольные огурцы / © Credits

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Вам понадобится лишь каменная соль, кипяченая вода, чеснок и свежий укроп. Если вы их приготовите вечером, то утром они уже будут готовы.

Ингредиенты даны на 3х литровую банку.

Ингредиенты огурцы 2 кг чеснок 7 зубчиков соль 3 ст. л. (с горкой) укроп вода 1,5 л

Огурцы помойте, отрежьте кончики. Укроп промойте, произвольно нарежьте, чеснок очистите, и разрежьте на кусочки. В чистую банку на дно выложите укроп, чеснок, огурцы, всыпьте соль, залейте крутым кипятком и накройте крышкой. Аккуратно перемешайте и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем отправьте в холодильник.

Советы:

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Если огурцы у вас вялые, то замочите их в холодной воде на два часа.