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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить малосольные огурцы горячим способом

Если вы любите хрустящие, малосольные огурчики, то этот рецепт для вас.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
14 ккал
Малосольные огурцы

Малосольные огурцы / © Credits

Вам понадобится лишь каменная соль, кипяченая вода, чеснок и свежий укроп. Если вы их приготовите вечером, то утром они уже будут готовы.

Ингредиенты даны на 3х литровую банку.

Ингредиенты

огурцы
2 кг
чеснок
7 зубчиков
соль
3 ст. л. (с горкой)
укроп
вода
1,5 л

  1. Огурцы помойте, отрежьте кончики.

  2. Укроп промойте, произвольно нарежьте, чеснок очистите, и разрежьте на кусочки.

  3. В чистую банку на дно выложите укроп, чеснок, огурцы, всыпьте соль, залейте крутым кипятком и накройте крышкой.

  4. Аккуратно перемешайте и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем отправьте в холодильник.

Советы:

Если огурцы у вас вялые, то замочите их в холодной воде на два часа.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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