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Как приготовить малосольные огурцы горячим способом
Если вы любите хрустящие, малосольные огурчики, то этот рецепт для вас.
Вам понадобится лишь каменная соль, кипяченая вода, чеснок и свежий укроп. Если вы их приготовите вечером, то утром они уже будут готовы.
Ингредиенты даны на 3х литровую банку.
Ингредиенты
- огурцы
- 2 кг
- чеснок
- 7 зубчиков
- соль
- 3 ст. л. (с горкой)
- укроп
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- вода
- 1,5 л
Огурцы помойте, отрежьте кончики.
Укроп промойте, произвольно нарежьте, чеснок очистите, и разрежьте на кусочки.
В чистую банку на дно выложите укроп, чеснок, огурцы, всыпьте соль, залейте крутым кипятком и накройте крышкой.
Аккуратно перемешайте и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем отправьте в холодильник.
Советы:
Если огурцы у вас вялые, то замочите их в холодной воде на два часа.