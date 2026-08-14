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Как приготовить малосольные огурцы за час
Малосольные огурцы, по этому рецепту, вы сможете приготовить за один час. За это время они успеют пропитаться солью и пряностями.
Огурчики получаются хрустящими, ароматными, очень вкусными и отлично сочетаются практически с любым гарниром.
Ингредиенты
- огурцы
- 500 г
- уксус 9%
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- чеснок
- 3-4 зубчика
- укроп свежий
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- соль
- 1 ч. л.
Огурцы вымойте, отрежьте кончики с двух сторон, разрежьте вдоль на четыре части, если крупные, еще на половинки.
Чеснок очистите, пропустите через пресс.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
В миску или банку, выложите огурцы, всыпьте соль, сахар, влейте уксус, добавьте чеснок, укроп, накройте крышкой, хорошо встряхните и оставьте при комнатной температуре на один час.
Советы:
За это время встряхивайте огурцы 2-3 раза.