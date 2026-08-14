ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
442
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить малосольные огурцы за час

Малосольные огурцы, по этому рецепту, вы сможете приготовить за один час. За это время они успеют пропитаться солью и пряностями.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
18 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Малосольные огурцы за час

Малосольные огурцы за час / © Credits

Огурчики получаются хрустящими, ароматными, очень вкусными и отлично сочетаются практически с любым гарниром.

Ингредиенты

огурцы
500 г
уксус 9%
1 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
чеснок
3-4 зубчика
укроп свежий
соль
1 ч. л.

  1. Огурцы вымойте, отрежьте кончики с двух сторон, разрежьте вдоль на четыре части, если крупные, еще на половинки.

  2. Чеснок очистите, пропустите через пресс.

  3. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  4. В миску или банку, выложите огурцы, всыпьте соль, сахар, влейте уксус, добавьте чеснок, укроп, накройте крышкой, хорошо встряхните и оставьте при комнатной температуре на один час.

Советы:

  • За это время встряхивайте огурцы 2-3 раза.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie