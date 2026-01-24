- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить маринованные грибы дома — простой рецепт из натуральных ингредиентов
Маринованные грибы — это то самое универсальное лакомство, которое прекрасно подходит к праздничному столу, легким закускам или даже как самостоятельное блюдо к ужину.
Сегодня мы расскажем, как приготовить их дома по рецепту от albik.food, только из натуральных ингредиентов и без лишней мороки.
Маринованные грибы давно перестали быть лишь частью классических рецептов бабушки. Современные повара ценят их за насыщенный вкус, текстуру и возможность экспериментировать с маринадами. В этом рецепте сочетаются соленый вкус соевого соуса, нежная кислинка уксуса, аромат чеснока и кунжута, а легкая сладость меда делает блюдо сбалансированным и необычайно вкусным.
Ингредиенты
Для маринада
Соевый соус 150 г
Уксус яблочный или рисовый 1 ст.л
Масло 10 г
Чеснок 0,5 ч. л
Перец 0,5 ч. л
Соль
Мед 1 ч. л
Кунжут 1 ст. л
Зелень 15 г
Лимон 1 ломтик
Лук 1 крупный
Для отваривания грибов
Грибы 500 г
Вода 1 л
Соль 1 ч. л
Приготовление
Вскипятите воду, добавьте соль и перемешайте. Высыпьте грибы и проварите 8 мин, после чего откиньте их на дуршлаг и дайте остыть.
В небольшой миске смешайте соевый соус, уксус, масло, мед, чеснок, перец и щепотку соли. Добавьте нарезанный лук, зелень, кунжут и ломтик лимона.
Соедините охлажденные грибы с маринадом. Перемешайте и оставьте настаиваться на 8-12 часов, время от времени помешивайте, чтобы грибы равномерно пропитались ароматами.
Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и очень красиво. Этот рецепт легко адаптировать под свои вкусы, добавить любимые специи или травы, а базовые ингредиенты всегда доступны в магазинах.