Рецепты
87
2 мин

Как приготовить маринованные грибы дома — простой рецепт из натуральных ингредиентов

Маринованные грибы — это то самое универсальное лакомство, которое прекрасно подходит к праздничному столу, легким закускам или даже как самостоятельное блюдо к ужину.

Станислава Бондаренко
Маринованные грибы tiktok.com_@albik.food

Маринованные грибы tiktok.com_@albik.food

Сегодня мы расскажем, как приготовить их дома по рецепту от albik.food, только из натуральных ингредиентов и без лишней мороки.

Маринованные грибы давно перестали быть лишь частью классических рецептов бабушки. Современные повара ценят их за насыщенный вкус, текстуру и возможность экспериментировать с маринадами. В этом рецепте сочетаются соленый вкус соевого соуса, нежная кислинка уксуса, аромат чеснока и кунжута, а легкая сладость меда делает блюдо сбалансированным и необычайно вкусным.

Ингредиенты

Для маринада

  • Соевый соус 150 г

  • Уксус яблочный или рисовый 1 ст.л

  • Масло 10 г

  • Чеснок 0,5 ч. л

  • Перец 0,5 ч. л

  • Соль

  • Мед 1 ч. л

  • Кунжут 1 ст. л

  • Зелень 15 г

  • Лимон 1 ломтик

  • Лук 1 крупный

Для отваривания грибов

  • Грибы 500 г

  • Вода 1 л

  • Соль 1 ч. л

Приготовление

  1. Вскипятите воду, добавьте соль и перемешайте. Высыпьте грибы и проварите 8 мин, после чего откиньте их на дуршлаг и дайте остыть.

  2. В небольшой миске смешайте соевый соус, уксус, масло, мед, чеснок, перец и щепотку соли. Добавьте нарезанный лук, зелень, кунжут и ломтик лимона.

  3. Соедините охлажденные грибы с маринадом. Перемешайте и оставьте настаиваться на 8-12 часов, время от времени помешивайте, чтобы грибы равномерно пропитались ароматами.

Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и очень красиво. Этот рецепт легко адаптировать под свои вкусы, добавить любимые специи или травы, а базовые ингредиенты всегда доступны в магазинах.

87
Следующая публикация

