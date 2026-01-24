Маринованные грибы tiktok.com_@albik.food

Сегодня мы расскажем, как приготовить их дома по рецепту от albik.food, только из натуральных ингредиентов и без лишней мороки.

Маринованные грибы давно перестали быть лишь частью классических рецептов бабушки. Современные повара ценят их за насыщенный вкус, текстуру и возможность экспериментировать с маринадами. В этом рецепте сочетаются соленый вкус соевого соуса, нежная кислинка уксуса, аромат чеснока и кунжута, а легкая сладость меда делает блюдо сбалансированным и необычайно вкусным.

Ингредиенты

Для маринада

Соевый соус 150 г

Уксус яблочный или рисовый 1 ст.л

Масло 10 г

Чеснок 0,5 ч. л

Перец 0,5 ч. л

Соль

Мед 1 ч. л

Кунжут 1 ст. л

Зелень 15 г

Лимон 1 ломтик

Лук 1 крупный

Для отваривания грибов

Грибы 500 г

Вода 1 л

Соль 1 ч. л

Приготовление

Вскипятите воду, добавьте соль и перемешайте. Высыпьте грибы и проварите 8 мин, после чего откиньте их на дуршлаг и дайте остыть. В небольшой миске смешайте соевый соус, уксус, масло, мед, чеснок, перец и щепотку соли. Добавьте нарезанный лук, зелень, кунжут и ломтик лимона. Соедините охлажденные грибы с маринадом. Перемешайте и оставьте настаиваться на 8-12 часов, время от времени помешивайте, чтобы грибы равномерно пропитались ароматами.

Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и очень красиво. Этот рецепт легко адаптировать под свои вкусы, добавить любимые специи или травы, а базовые ингредиенты всегда доступны в магазинах.