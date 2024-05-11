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Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогер проверил популярный рецепт

Время готовки
5 минут
Пищевая ценность на 100 г
11 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
320
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогер проверил популярный рецепт

Огурцы маринованные / Фото: Credits

Оказывается, маринованные огурцы можно быстро и без труда приготовить в микроволновке.

Блогер Аня Скиба проверила интересный рецепт маринования огурцов на собственном опыте.

Ингредиенты

Сахар
2 ст.л
Соль
1 ст.л
Уксус
3 ст.л
Вода
1 стакан
  1. Смешиваем сахар, соль, уксус и воду.
  2. Нарезаем огурцы соломкой и добавляем в рассол.
  3. Тарелку накрываем пленкой.
  4. Ставим в микроволновку на 3 минуты.

Советы :

  • Огурцы можно поставить на 5 минут, если после 3 они еще не такие, как вам хотелось бы.
@skibaanya

Маринованные огурцы за 3 минуты

♬ оригинальный звук — Аня Скиба

Огурцы получаются вкусные и хрустящие. Это идеальный рецепт на лето, когда закруток не осталась, а вам нужен маринованный домашний огурец.

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