Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогер проверил популярный рецепт

Оказывается, маринованные огурцы можно быстро и без труда приготовить в микроволновке.
Блогер Аня Скиба проверила интересный рецепт маринования огурцов на собственном опыте.
Ингредиенты
- Сахар
- 2 ст.л
- Соль
- 1 ст.л
- Уксус
- 3 ст.л
- Вода
- 1 стакан
- Смешиваем сахар, соль, уксус и воду.
- Нарезаем огурцы соломкой и добавляем в рассол.
- Тарелку накрываем пленкой.
- Ставим в микроволновку на 3 минуты.
Советы :
- Огурцы можно поставить на 5 минут, если после 3 они еще не такие, как вам хотелось бы.
@skibaanya
Маринованные огурцы за 3 минуты♬ оригинальный звук — Аня Скиба
Огурцы получаются вкусные и хрустящие. Это идеальный рецепт на лето, когда закруток не осталась, а вам нужен маринованный домашний огурец.
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