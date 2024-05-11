Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогер проверил популярный рецепт

Оказывается, маринованные огурцы можно быстро и без труда приготовить в микроволновке.

Блогер Аня Скиба проверила интересный рецепт маринования огурцов на собственном опыте.

Ингредиенты Сахар 2 ст.л Соль 1 ст.л Уксус 3 ст.л Вода 1 стакан

Смешиваем сахар, соль, уксус и воду. Нарезаем огурцы соломкой и добавляем в рассол. Тарелку накрываем пленкой. Ставим в микроволновку на 3 минуты.

Советы :

Огурцы можно поставить на 5 минут, если после 3 они еще не такие, как вам хотелось бы.

Огурцы получаются вкусные и хрустящие. Это идеальный рецепт на лето, когда закруток не осталась, а вам нужен маринованный домашний огурец.

Читайте также: