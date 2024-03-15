Как приготовить миндальное молоко в домашних условиях

Миндальное молоко – вкусная и здоровая альтернатива обычному молоку. Приготовить очень просто. Готовое миндальное молоко можно добавлять в разные блюда и кофе.

Приготовление миндального молока в домашних условиях не нуждается в сложных ингредиентах или специальном оборудовании. Рецептом приготовления поделился на свои страницы в Instagram блогер Армен Адамян.

Ингредиенты Миндаль 150 гр Вода 250 мл Соль щепотка

Приготовление

Замочите 1 стакан миндаля в прохладной воде на 4 часа для мягкости.

После замачивания процедите миндаль через сито. Положите в блендер, добавьте 250 мл воды и небольшое количество соли. По желанию, добавьте подсластитель по собственному вкусу, Армен Адамян, к примеру, добавил кленовый сироп.

Взбейте миндаль с водой в блендере до однородной массы. Затем используйте марлю для процеживания смеси для получения чистого молока без волокон и кусков.

Ваше свежее миндальное молоко готово к употреблению! Добавляйте его к кофе, кашам или используйте в рецептах, в которых обычно используете обычное молоко.

Приготовление миндального молока в домашних условиях – простой и вкусный способ насладиться здоровой альтернативой традиционному молоку.

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