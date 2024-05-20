Как приготовить молодой картофель с травами и чесноком, запеченный в духовке

Самый вкусный вариант приготовления молодого картофеля – это запечь его в духовке. Блюдо прекрасно сочетается с мясом, птицей или рыбными блюдами. Картофель получается мягким, нежным внутри с аппетитной золотистой корочкой.
Ингредиенты
- картофель молодой
- 500 г
- чеснок
- 3 зубчика
- итальянские травы
- 1 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ст. л.
- масло оливковое
- 3 ст. л.
- черный молотый перец
- соль
- укроп
- пучок
- Молодой картофель тщательно промойте в проточной воде и ножом или щеткой соскребите кожицу, затем снова промойте.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- В миску выложите чеснок, итальянские травы, паприку, перец, соль и оливковое масло. Перемешайте и полейте картофель. Оставьте при комнатной температуре на 5-10 минут.
- Форму для запекания выстелите фольгой, выложите картофель. Отправьте в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте свежим укропом.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
Читайте также: