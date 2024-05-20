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Как приготовить молодой картофель с травами и чесноком, запеченный в духовке

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
143 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить молодой картофель с травами и чесноком, запеченный в духовке

Молодой картофель с травами и чесноком запеченный в духовке / Фото: Credits

Самый вкусный вариант приготовления молодого картофеля – это запечь его в духовке. Блюдо прекрасно сочетается с мясом, птицей или рыбными блюдами. Картофель получается мягким, нежным внутри с аппетитной золотистой корочкой. 

Ингредиенты

картофель молодой
500 г
чеснок
3 зубчика
итальянские травы
1 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ст. л.
масло оливковое
3 ст. л.
черный молотый перец
соль
укроп
пучок
  1. Молодой картофель тщательно промойте  в проточной воде и ножом или щеткой соскребите кожицу, затем снова промойте.
  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  3. В миску выложите чеснок, итальянские травы, паприку, перец, соль и оливковое масло. Перемешайте и полейте картофель. Оставьте при комнатной температуре на 5-10 минут.
  4. Форму для запекания выстелите фольгой, выложите картофель. Отправьте в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте свежим укропом.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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