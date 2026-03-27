Паска — главная героиня этого праздника, поэтому когда она правильно испечена, то может стать настоящим кулинарным шедевром: мягкая, воздушная, с золотистой корочкой и ароматом цитрусовых. Расскажем вам, как приготовить паску по рецепту со страницы Буде вкусно вместе, чтобы ваша выпечка была идеальной.

Ингредиенты

Для опары

Молоко 200 мл

Сахар 2 ст. л

Дрожжи свежие 35 г

Мука 3 ст. л

Для теста

Мука 500 г муки

Желтки 5 шт.

Сливочное масло 100 г

Сахар 150 г

Ванильный сахар 10 г

Соль

Цедра 1 лимона и 1 апельсина

Желток

Для начинки

Сухофрукты (изюм) 100 г

Мука для обсыпки 1 ст. л. муки для обсыпки

Алкоголь или апельсиновый сок

Приготовление

Размешайте дрожжи с 2 ст. л сахара. Добавьте теплое молоко и 3 ст. л муки. Оставьте в теплом месте на 15 мин, пока появится пенка. Взбейте желтки с сахаром, ванильным сахаром и солью до белого кремообразного состояния. Добавьте взбитые яйца и цитрусовую цедру к опаре. Понемногу всыпайте просеянную муку и замесите мягкое тесто. В конце добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры. Вымешивайте, пока тесто не перестанет прилипать к рукам (ручной способ — 40 мин, комбайн — 15 мин). Запарьте изюм кипятком, обсушите и обваляйте в муке. Добавьте его в тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа в теплом месте. Тесто должно вырасти вдвое или втрое. Наполните формы на 1/3 высоты, не более. Дайте подрасти и смажьте верх взбитым яйцом. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте куличи, сразу уменьшите температуру до 160-170°C. Выпекайте 30-50 мин, в зависимости от размера. Если кулич начинает пригорать сверху, накройте фольгой или влажным пергаментом. После полного остывания покройте глазурью и украсьте пасхальным декором.

Советы для идеальной паски

Придерживайтесь пропорций и времени расстойки теста, ведь это ключ к пышной и нежной выпечке.

Смазывание яйцом дает красивую золотистую корочку.

Этот рецепт позволяет не только приготовить классическую паску, но и почувствовать магию праздника на собственной кухне. Мягкая, нежная и ароматная, такая паска собирает за столом семью и создает незабываемую атмосферу Приздника. Главное — соблюдать пропорции и время настаивания теста.