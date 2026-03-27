Как приготовить мягку паску — пасхальная магия на вашей кухне
Пасха — один из самых теплых семейных праздников, когда вся семья собирается за столом, делится радостью, разговорами и свежей выпечкой.
Паска — главная героиня этого праздника, поэтому когда она правильно испечена, то может стать настоящим кулинарным шедевром: мягкая, воздушная, с золотистой корочкой и ароматом цитрусовых. Расскажем вам, как приготовить паску по рецепту со страницы Буде вкусно вместе, чтобы ваша выпечка была идеальной.
Ингредиенты
Для опары
Молоко 200 мл
Сахар 2 ст. л
Дрожжи свежие 35 г
Мука 3 ст. л
Для теста
Мука 500 г муки
Желтки 5 шт.
Сливочное масло 100 г
Сахар 150 г
Ванильный сахар 10 г
Соль
Цедра 1 лимона и 1 апельсина
Желток
Для начинки
Сухофрукты (изюм) 100 г
Мука для обсыпки 1 ст. л. муки для обсыпки
Алкоголь или апельсиновый сок
Приготовление
Размешайте дрожжи с 2 ст. л сахара.
Добавьте теплое молоко и 3 ст. л муки.
Оставьте в теплом месте на 15 мин, пока появится пенка.
Взбейте желтки с сахаром, ванильным сахаром и солью до белого кремообразного состояния.
Добавьте взбитые яйца и цитрусовую цедру к опаре.
Понемногу всыпайте просеянную муку и замесите мягкое тесто.
В конце добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры.
Вымешивайте, пока тесто не перестанет прилипать к рукам (ручной способ — 40 мин, комбайн — 15 мин).
Запарьте изюм кипятком, обсушите и обваляйте в муке.
Добавьте его в тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа в теплом месте. Тесто должно вырасти вдвое или втрое.
Наполните формы на 1/3 высоты, не более.
Дайте подрасти и смажьте верх взбитым яйцом.
Разогрейте духовку до 200°C.
Поставьте куличи, сразу уменьшите температуру до 160-170°C.
Выпекайте 30-50 мин, в зависимости от размера.
Если кулич начинает пригорать сверху, накройте фольгой или влажным пергаментом.
После полного остывания покройте глазурью и украсьте пасхальным декором.
Советы для идеальной паски
Придерживайтесь пропорций и времени расстойки теста, ведь это ключ к пышной и нежной выпечке.
Смазывание яйцом дает красивую золотистую корочку.
Этот рецепт позволяет не только приготовить классическую паску, но и почувствовать магию праздника на собственной кухне. Мягкая, нежная и ароматная, такая паска собирает за столом семью и создает незабываемую атмосферу Приздника. Главное — соблюдать пропорции и время настаивания теста.