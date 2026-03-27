ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить мягку паску — пасхальная магия на вашей кухне

Пасха — один из самых теплых семейных праздников, когда вся семья собирается за столом, делится радостью, разговорами и свежей выпечкой.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Пасха tiktok.com/@bude_smachno_razom

Пасха tiktok.com/@bude_smachno_razom

Паска — главная героиня этого праздника, поэтому когда она правильно испечена, то может стать настоящим кулинарным шедевром: мягкая, воздушная, с золотистой корочкой и ароматом цитрусовых. Расскажем вам, как приготовить паску по рецепту со страницы Буде вкусно вместе, чтобы ваша выпечка была идеальной.

Ингредиенты

Для опары

  • Молоко 200 мл

  • Сахар 2 ст. л

  • Дрожжи свежие 35 г

  • Мука 3 ст. л

Для теста

  • Мука 500 г муки

  • Желтки 5 шт.

  • Сливочное масло 100 г

  • Сахар 150 г

  • Ванильный сахар 10 г

  • Соль

  • Цедра 1 лимона и 1 апельсина

  • Желток

Для начинки

  • Сухофрукты (изюм) 100 г

  • Мука для обсыпки 1 ст. л. муки для обсыпки

  • Алкоголь или апельсиновый сок

Приготовление

  1. Размешайте дрожжи с 2 ст. л сахара.

  2. Добавьте теплое молоко и 3 ст. л муки.

  3. Оставьте в теплом месте на 15 мин, пока появится пенка.

  4. Взбейте желтки с сахаром, ванильным сахаром и солью до белого кремообразного состояния.

  5. Добавьте взбитые яйца и цитрусовую цедру к опаре.

  6. Понемногу всыпайте просеянную муку и замесите мягкое тесто.

  7. В конце добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры.

  8. Вымешивайте, пока тесто не перестанет прилипать к рукам (ручной способ — 40 мин, комбайн — 15 мин).

  9. Запарьте изюм кипятком, обсушите и обваляйте в муке.

  10. Добавьте его в тесто.

  11. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа в теплом месте. Тесто должно вырасти вдвое или втрое.

  12. Наполните формы на 1/3 высоты, не более.

  13. Дайте подрасти и смажьте верх взбитым яйцом.

  14. Разогрейте духовку до 200°C.

  15. Поставьте куличи, сразу уменьшите температуру до 160-170°C.

  16. Выпекайте 30-50 мин, в зависимости от размера.

  17. Если кулич начинает пригорать сверху, накройте фольгой или влажным пергаментом.

  18. После полного остывания покройте глазурью и украсьте пасхальным декором.

Советы для идеальной паски

  • Придерживайтесь пропорций и времени расстойки теста, ведь это ключ к пышной и нежной выпечке.

  • Смазывание яйцом дает красивую золотистую корочку.

Этот рецепт позволяет не только приготовить классическую паску, но и почувствовать магию праздника на собственной кухне. Мягкая, нежная и ароматная, такая паска собирает за столом семью и создает незабываемую атмосферу Приздника. Главное — соблюдать пропорции и время настаивания теста.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie