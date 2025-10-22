ТСН в социальных сетях

Рецепты
197
1 мин

Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром

Мясной рулет с грибами и сыром, готовится очень просто, его можно приготовьте заранее.

Екатерина Труш
1 час. 15 мин.
189 ккал
Мясной рулет с грибами и сыром / © Credits

Это блюдо на столе выглядит очень красиво и аппетитно. Подайте в горячем виде в качестве основного блюда, или в холодном, как закуску на бутерброды.

Ингредиенты

фарш мясной (говядина, свинина)
600 г
грибы шампиньоны
300 г
яйца куриные
1 шт.
сыр твердый
70 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
1 зубчик
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинами.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  5. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы, перец черный молотый, соль, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.

  6. В миске смешайте фарш, яйцо, чеснок, петрушку, перец черный молотый, соль, хорошо вымесите фарш и несколько раз отбейте его в миске.

  7. На рабочем столе расстелите пищевую пленку, выложите мясной фарш, и мокрыми руками сформируйте прямоугольник, не доходя до краев. На фарш равномерно распределите грибную начинку и посыпьте сыром.

  8. Аккуратно и слегка надавливая, заверните рулет, приподнимая мясо с помощью пленки, затем уберите ее, а рулет переложите на фольгу швом вниз, заверните его плотно в фольгу и выложите на противень.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 45-50 минут, затем фольгу разверните и запеките рулет 10-15 минут до золотистого цвета. Готовый рулет извлеките из духовки, немного остудите и подавайте к столу.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

