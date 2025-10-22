- Дата публикации
Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром
Мясной рулет с грибами и сыром, готовится очень просто, его можно приготовьте заранее.
Это блюдо на столе выглядит очень красиво и аппетитно. Подайте в горячем виде в качестве основного блюда, или в холодном, как закуску на бутерброды.
Ингредиенты
- фарш мясной (говядина, свинина)
- 600 г
- грибы шампиньоны
- 300 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сыр твердый
- 70 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень петрушки
-
Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинами.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы, перец черный молотый, соль, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.
В миске смешайте фарш, яйцо, чеснок, петрушку, перец черный молотый, соль, хорошо вымесите фарш и несколько раз отбейте его в миске.
На рабочем столе расстелите пищевую пленку, выложите мясной фарш, и мокрыми руками сформируйте прямоугольник, не доходя до краев. На фарш равномерно распределите грибную начинку и посыпьте сыром.
Аккуратно и слегка надавливая, заверните рулет, приподнимая мясо с помощью пленки, затем уберите ее, а рулет переложите на фольгу швом вниз, заверните его плотно в фольгу и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 45-50 минут, затем фольгу разверните и запеките рулет 10-15 минут до золотистого цвета. Готовый рулет извлеките из духовки, немного остудите и подавайте к столу.
Советы:
Мясо используйте любое.