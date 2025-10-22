Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром

Это блюдо на столе выглядит очень красиво и аппетитно. Подайте в горячем виде в качестве основного блюда, или в холодном, как закуску на бутерброды.

Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинами.

Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.

Зелень промойте и мелко нарежьте.

Твердый сыр натрите на крупную терку.

В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы, перец черный молотый, соль, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.

В миске смешайте фарш, яйцо, чеснок, петрушку, перец черный молотый, соль, хорошо вымесите фарш и несколько раз отбейте его в миске.

На рабочем столе расстелите пищевую пленку, выложите мясной фарш, и мокрыми руками сформируйте прямоугольник, не доходя до краев. На фарш равномерно распределите грибную начинку и посыпьте сыром.

Аккуратно и слегка надавливая, заверните рулет, приподнимая мясо с помощью пленки, затем уберите ее, а рулет переложите на фольгу швом вниз, заверните его плотно в фольгу и выложите на противень.