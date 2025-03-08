Как приготовить мясной рулет с яйцом в духовке

Мясной рулет из фарша с целым яйцом в середине, запеченный в духовке очень красиво смотрится в разрезе и отлично украсит ваш праздничный стол.
Готовится очень легко, а понадобится всего лишь четыре ингредиента: фарш, яйца, лук и специи.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 250 г
- фарш куриный
- 250 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Три яйца отварите вкрутую с момента закипания восемь минут. Остудите и очистите.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- В миску выложите свиной и куриный фарш, добавьте одно яйцо, лук, паприку, перец молотый черный, соль, перемешайте и отбейте о дно миски.
- Распределите фарш на фольге, толщиной около одного сантиметра. На середину выложите яйца и с помощью фольги сверните рулетом. Выложите в форму для запекания.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, затем фольгу откройте и отправьте в духовку еще на 10 минут до золотистого цвета. Дайте рулету полностью остыть в фольге, а затем нарежьте.
Советы:
- Чтобы яйца были ближе друг к другу, срежьте белки по краям.
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