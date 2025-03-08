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Как приготовить мясной рулет с яйцом в духовке

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить мясной рулет с яйцом в духовке

Мясной рулет с яйцом / Фото: www.credits

Мясной рулет из фарша с целым яйцом в середине, запеченный в духовке очень красиво смотрится в разрезе и отлично украсит ваш праздничный стол.

Готовится очень легко, а понадобится всего лишь четыре ингредиента: фарш, яйца, лук и специи.

Ингредиенты

фарш свиной
250 г
фарш куриный
250 г
яйца куриные
4 шт.
лук репчатый
1 шт.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Три яйца отварите вкрутую с момента закипания восемь минут. Остудите и очистите.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте. 
  3. В миску выложите свиной и куриный фарш, добавьте одно яйцо, лук, паприку, перец молотый черный, соль, перемешайте и отбейте о дно миски.
  4. Распределите фарш на фольге, толщиной около одного сантиметра. На середину выложите яйца  и с помощью фольги сверните рулетом. Выложите в форму для запекания.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, затем фольгу откройте и отправьте в духовку еще на 10 минут до золотистого цвета. Дайте рулету полностью остыть в фольге, а затем нарежьте.

Советы:

  • Чтобы яйца были ближе друг к другу, срежьте белки по краям.

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