Как приготовить мясной рулет в пергаменте на сковороде
Чтобы быстро накормить семью вкусным ужином, приготовьте сочное, полезное блюдо без использования духовки.
Для рецепта подойдет любой фарш. Смешайте его с картофелем, специями, сформируйте рулетом, заверните в пергамент и обжарьте на сухой сковороде.
Ингредиенты:
фарш свиной — 600гр;
картофель — 3 шт;
сыр «Моцарелла» — 100 гр;
томатный соус — 3 ст л;
вода — 50-80 мл;
паприка молотая — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку.
Сыр разрежьте на три брусочка.
В миске смешайте фарш, картофель, добавьте паприку, перец черный молотый, посолите, перемешайте и разделите на три части.
Приготовьте три листа пергамента, размером 30*20, выложите часть фарша, разровняйте его на пергаменте, не доходя до краев, и смажьте томатным соусом.
В середину положите брусочек сыра, сверните в рулет и плотно заверните края как конфету.
Сковороду разогрейте, влейте немного воды, выложите рулеты, швом вниз, накройте крышкой и жарьте на среднем огне восемь минут, затем переверните, если нужно долейте еще воды и жарьте еще 7 минут.
Снимите с огня, дайте остыть в бумаге, затем разверните и нарежьте на кусочки.
Советы:
Сыр используйте любой.