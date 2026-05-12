Рецепты
76
1 мин

Как приготовить мясной рулет в пергаменте на сковороде

Чтобы быстро накормить семью вкусным ужином, приготовьте сочное, полезное блюдо без использования духовки.

Екатерина Труш
Мясной рулет в пергаменте на сковороде

Для рецепта подойдет любой фарш. Смешайте его с картофелем, специями, сформируйте рулетом, заверните в пергамент и обжарьте на сухой сковороде.

Ингредиенты:

  • фарш свиной — 600гр;

  • картофель — 3 шт;

  • сыр «Моцарелла» — 100 гр;

  • томатный соус — 3 ст л;

  • вода — 50-80 мл;

  • паприка молотая — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку.

  2. Сыр разрежьте на три брусочка.

  3. В миске смешайте фарш, картофель, добавьте паприку, перец черный молотый, посолите, перемешайте и разделите на три части.

  4. Приготовьте три листа пергамента, размером 30*20, выложите часть фарша, разровняйте его на пергаменте, не доходя до краев, и смажьте томатным соусом.

  5. В середину положите брусочек сыра, сверните в рулет и плотно заверните края как конфету.

  6. Сковороду разогрейте, влейте немного воды, выложите рулеты, швом вниз, накройте крышкой и жарьте на среднем огне восемь минут, затем переверните, если нужно долейте еще воды и жарьте еще 7 минут.

  7. Снимите с огня, дайте остыть в бумаге, затем разверните и нарежьте на кусочки.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

