Рецепты
118
1 мин

Как приготовить мясные фрикадельки в сливочном соусе

Мясные фрикадельки готовятся очень просто, но подаются с ароматным, сливочным соусом, благодаря которому блюдо получается сочным и нежным.

Екатерина Труш
Мясные фрикадельки в сливочном соусе

Мясные фрикадельки в сливочном соусе / © Credits

Фарш используйте любой или накрутите его самостоятельно из любого мяса. Подайте с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами или кашами.

Ингредиенты

  • фарш свиной — 300 гр;

  • фарш говяжий — 300 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • панировочные сухари — 2 ст л;

  • паприка сладкая молотая — 1 ч л;

  • растительное масло — 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для соуса:

  • сливки — 100 мл;

  • сливочное масло — 1 ст л;

  • мука пшеничная — 1,5 ст л;

  • бульон или вода — 350 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Лук, чеснок очистите. Лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.

  2. В миске соедините фарш, яйцо, лук, чеснок, панировочные сухари, паприку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте массу.

  3. Руками, смоченными в воде, сформируйте фрикадельки и обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом, до румяной корочки, выложите на тарелку.

  4. На чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, на среднем огне, до золотистого цвета, затем влейте тонкой струйкой сливки, теплый бульон, добавьте перец черный молотый, соль, постоянно помешивая, чтобы мука не собралась в комочки.

  5. Доведите соус до кипения, выложите в него фрикадельки, перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

  • По желанию готовое блюдо можно посыпать зеленью.

118
