Как приготовить мясные фрикадельки в сливочном соусе
Мясные фрикадельки готовятся очень просто, но подаются с ароматным, сливочным соусом, благодаря которому блюдо получается сочным и нежным.
Фарш используйте любой или накрутите его самостоятельно из любого мяса. Подайте с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами или кашами.
Ингредиенты
фарш свиной — 300 гр;
фарш говяжий — 300 гр;
яйца куриные — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 1 зубчик;
панировочные сухари — 2 ст л;
паприка сладкая молотая — 1 ч л;
растительное масло — 1 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для соуса:
сливки — 100 мл;
сливочное масло — 1 ст л;
мука пшеничная — 1,5 ст л;
бульон или вода — 350 мл;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Лук, чеснок очистите. Лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
В миске соедините фарш, яйцо, лук, чеснок, панировочные сухари, паприку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте массу.
Руками, смоченными в воде, сформируйте фрикадельки и обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом, до румяной корочки, выложите на тарелку.
На чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, на среднем огне, до золотистого цвета, затем влейте тонкой струйкой сливки, теплый бульон, добавьте перец черный молотый, соль, постоянно помешивая, чтобы мука не собралась в комочки.
Доведите соус до кипения, выложите в него фрикадельки, перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.
По желанию готовое блюдо можно посыпать зеленью.