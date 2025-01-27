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Как приготовить мясо на луковой подушке

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
450 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
51
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить мясо на луковой подушке

Мясо на луковой подушке / Фото: Credits

Особенность приготовления мяса в том, что оно готовится с большим количеством репчатого лука. За счет этого мясо приобретает особый вкус и аромат.

Простое в приготовлении, но при этом очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты

свиная шея
1 кг
лук репчатый
400 г
чеснок
2 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
яблочный уксус
2 ст. л.
сливочное масло
50 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пластинами.
  2. Для маринада соедините соевый соус, яблочный уксус, перец черный молотый, а затем перемешайте.
  3. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие стейки. Каждый кусочек смажьте растительным маслом, нашпигуйте чесноком, немного  посолите, залейте маринадом и отправьте в холодильник мариноваться на 2-4 часа.
  4. Форму смажьте растительным маслом, выложите лук, затем замаринованное мясо в один слой, наверх разложите кусочки сливочного масла и накройте плотно фольгой.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40 минут, фольгу снимите, полейте мясо выделившимся соком и запекайте еще в духовке 15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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