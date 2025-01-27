Как приготовить мясо на луковой подушке

Особенность приготовления мяса в том, что оно готовится с большим количеством репчатого лука. За счет этого мясо приобретает особый вкус и аромат.
Простое в приготовлении, но при этом очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты
- свиная шея
- 1 кг
- лук репчатый
- 400 г
- чеснок
- 2 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- яблочный уксус
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 50 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пластинами.
- Для маринада соедините соевый соус, яблочный уксус, перец черный молотый, а затем перемешайте.
- Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие стейки. Каждый кусочек смажьте растительным маслом, нашпигуйте чесноком, немного посолите, залейте маринадом и отправьте в холодильник мариноваться на 2-4 часа.
- Форму смажьте растительным маслом, выложите лук, затем замаринованное мясо в один слой, наверх разложите кусочки сливочного масла и накройте плотно фольгой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40 минут, фольгу снимите, полейте мясо выделившимся соком и запекайте еще в духовке 15 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
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