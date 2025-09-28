ТСН в социальных сетях

Как приготовить мятный сироп: интересный рецепт

Мята — одна из самых любимых трав, которую мы используем в напитках, десертах и даже мясных блюдах. Однако часто бывает так, что собранная с грядки или купленная на рынке зелень быстро вянет и теряет свой аромат.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
мятный сироп

мятный сироп / © Credits

Чтобы наслаждаться мятным вкусом круглый год, хозяйки придумали множество способов сохранения мяты. Один из самых интересных и вкусных — это мятный сироп. Он пригодится не только для лимонадов и чая, но и для коктейлей, пирожных, мороженого или домашнего кваса. Как приготовить вкусный сироп рассказали на странице Буде смачно разом.

Этот сироп может стать вашей «волшебной палочкой» в кулинарии, несколько ложек способны превратить обычный лимонад в ресторанный коктейль, а простую кашу или блинчик — в изысканный десерт.

Ингредиенты

Свежая мята
200 г
Сахар
300 г
Вода
200 мл
Лимонная кислота
¼ ч. л.

Приготовление

  1. Хорошо промойте мяту, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте вместе со стеблями. Именно в стеблях содержится немало эфирных масел.

  2. Переложите мяту в кастрюлю, засыпьте сахаром и залейте холодной водой.

  3. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

  4. Когда масса закипит, всыпьте лимонную кислоту, она сбалансирует вкус и предотвратит кристаллизацию сиропа.

  5. Уменьшите огонь и оставьте смесь тихонько кипеть 4-5 мин.

  6. Снимите с огня и процедите сироп через марлю или мелкое сито.

  7. Горячим разлейте в стерилизованные банки или бутылки, закройте крышками. Дайте остыть и поставьте в прохладное место. В холодильнике сироп хранится 6-8 месяцев.

Советы

  • Если хотите максимально естественного цвета без красителя, добавьте несколько листочков шпината во время варки, они подарят красивый зеленый оттенок.

  • Для большей свежести можно добавить в сироп немного лимонной или апельсиновой цедры.

  • Если вы любите натуральные подсластители, часть сахара можно заменить на мед (но его добавляют уже после варки, в теплую жидкость).

Использование

  • В таких напитках как лимонады, холодный чай, мохито, смузи.

  • В десертах: поливать блины, мороженое, панкейки.

  • В выпечке: добавлять в кремы и начинки.

  • Несколько ложек в горячий чай и вы будто возвращаетесь в лето.

Мятный сироп — это не только способ сохранить вкус лета, но и универсальная основа для множества кулинарных экспериментов. Его легко приготовить дома и он точно станет вашим любимым секретным ингредиентом.

