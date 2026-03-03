ТСН в социальных сетях

Рецепты
15
1 мин

Как приготовить на сковороде пиццу из лаваша с яйцами

Пицца из лаваша готовится на сковороде буквально за 15 минут из того, что есть в холодильнике, и практически не уступает по вкусу классической.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
192 ккал
Пицца из лаваша на сковороде с яйцами

Пицца из лаваша на сковороде с яйцами / © Credits

Этот быстрый, простой рецепт станет вашим любимым блюдом на скорую руку и без лишних хлопот.

Ингредиенты

лаваш тонкий, круглый
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
ветчина
70 г
сыр твердый
50 г
помидоры
1 шт.
болгарский перец
0,5 шт.
растительное масло
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

  1. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте полукольцами.

  2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками, помидор тонкими кольцами.

  3. Яйца посолите, поперчите и взбейте слегка венчиком.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, вылейте яичную смесь, сверху выложите лаваш и придавите его руками, когда яйца снизу поджарятся, переверните лаваш на другую сторону.

  5. Выложите на него ветчину, помидоры, болгарский перец, посолите, поперчите и посыпьте твердым сыром.

  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока сыр полностью не расплавится.

  7. Переложите на блюдо и украсьте зеленью.

Советы:

  • Вместо ветчины можно использовать вареную или копченую колбасу.

  • Лаваш можно заменить на тортилью.

