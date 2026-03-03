- Дата публикации
Как приготовить на сковороде пиццу из лаваша с яйцами
Пицца из лаваша готовится на сковороде буквально за 15 минут из того, что есть в холодильнике, и практически не уступает по вкусу классической.
Этот быстрый, простой рецепт станет вашим любимым блюдом на скорую руку и без лишних хлопот.
Ингредиенты
- лаваш тонкий, круглый
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- ветчина
- 70 г
- сыр твердый
- 50 г
- помидоры
- 1 шт.
- болгарский перец
- 0,5 шт.
- растительное масло
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте полукольцами.
Ветчину нарежьте тонкими ломтиками, помидор тонкими кольцами.
Яйца посолите, поперчите и взбейте слегка венчиком.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, вылейте яичную смесь, сверху выложите лаваш и придавите его руками, когда яйца снизу поджарятся, переверните лаваш на другую сторону.
Выложите на него ветчину, помидоры, болгарский перец, посолите, поперчите и посыпьте твердым сыром.
Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока сыр полностью не расплавится.
Переложите на блюдо и украсьте зеленью.
Советы:
Вместо ветчины можно использовать вареную или копченую колбасу.
Лаваш можно заменить на тортилью.