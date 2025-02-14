Как приготовить намазку из тунца и оливок: оригинальный рецепт

Если вы в поисках чего-нибудь вкусного, питательного и легкого в приготовлении, попробуйте приготовить оригинальную намазку из тунца и оливок.
Эта закуска станет идеальным дополнением к завтраку, перекусу или даже праздничному столу. Рецептом поделились на странице trokhlib_liliya.
Намазка из тунца – это отличный вариант для тех, кто любит легкие и полезные блюда. Тунец богат белок и полезны Омега-3 жирные кислоты, а добавление оливок и сыра придает закуске насыщенного вкуса. Кроме того, для приготовления этого блюда не требуется много времени – всего несколько минут и у вас готова вкусная закуска, которую можно подавать на свежем хлебе, тостах или даже с овощами.
Ингредиенты
- Вареные яйца
- 2 шт.
- Оливки (зеленых или черных – по вашему вкусу)
- 50 г
- Тунец в собственном соку
- 120–150 г
- Крем-творог
- 100 г
- Твердый сыр (или плавленый)
- 50 г
Приготовление
- Сварите яйца, дайте им остыть и почистить.
- Порезать яйца и оливки на мелкие кусочки, чтобы они равномерно смешались с другими составляющими.
- Слейте жидкость из банки тунца и разомните вилкой.
- В глубокой миске соедините тунец, измельченные яйца, оливки, крем-сыр и натертый сыр. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
- По желанию добавьте щепотку соли, перца или любимые специи.
- Готовую смазку можно подавать на ломтиках свежего или подсушенного хлеба. Прекрасным дополнением станут гренки или багет.
Совет:
- Плавленый сыр придаст намазке более нежной текстуры, а твердый — насыщенный вкус.
- Используйте смазку в качестве начинки для рулетов из лаваша или подавайте с крекерами на фуршетном столе.
- Если вы готовите намазку, храните ее в герметичном контейнере в холодильнике. Она будет оставаться свежей в течение 2–3 дней.
- Для вкуса добавьте мелко нарезанную зелень – петрушку, укроп или базилик.
- Несколько капель лимонного сока подчеркнут вкус тунца и сделают блюдо более аппетитным.
- Если вы любите пикантные закуски, добавьте щепотку красного перца или несколько капель соуса табаско.
@trokhlib_liliya Вкусная намазка на хлеб Ингредиенты: •2 яйца •оливки 50г •тунец в собственном соке 1 б. •крем сыр 100 г •твердый сыр 50 г(можно плавленый) Вкусного #намазканахлеб #фудблог #рецепты українською
Намазка из тунца и оливок – простой и вкусный способ разнообразить ваш рацион. Она готовится в считанные минуты, но по своему вкусу легко может конкурировать с ресторанными блюдами. Такая закуска станет настоящей находкой для занятых хозяек или тех, кто ищет новые идеи для легких перекусов.
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