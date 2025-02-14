Как приготовить намазку из тунца и оливок: оригинальный рецепт

Если вы в поисках чего-нибудь вкусного, питательного и легкого в приготовлении, попробуйте приготовить оригинальную намазку из тунца и оливок.

Эта закуска станет идеальным дополнением к завтраку, перекусу или даже праздничному столу. Рецептом поделились на странице trokhlib_liliya.

Намазка из тунца – это отличный вариант для тех, кто любит легкие и полезные блюда. Тунец богат белок и полезны Омега-3 жирные кислоты, а добавление оливок и сыра придает закуске насыщенного вкуса. Кроме того, для приготовления этого блюда не требуется много времени – всего несколько минут и у вас готова вкусная закуска, которую можно подавать на свежем хлебе, тостах или даже с овощами.

Ингредиенты Вареные яйца 2 шт. Оливки (зеленых или черных – по вашему вкусу) 50 г Тунец в собственном соку 120–150 г Крем-творог 100 г Твердый сыр (или плавленый) 50 г

Приготовление

Сварите яйца, дайте им остыть и почистить. Порезать яйца и оливки на мелкие кусочки, чтобы они равномерно смешались с другими составляющими. Слейте жидкость из банки тунца и разомните вилкой. В глубокой миске соедините тунец, измельченные яйца, оливки, крем-сыр и натертый сыр. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. По желанию добавьте щепотку соли, перца или любимые специи. Готовую смазку можно подавать на ломтиках свежего или подсушенного хлеба. Прекрасным дополнением станут гренки или багет.

Совет:

Плавленый сыр придаст намазке более нежной текстуры, а твердый — насыщенный вкус.

Используйте смазку в качестве начинки для рулетов из лаваша или подавайте с крекерами на фуршетном столе.

Если вы готовите намазку, храните ее в герметичном контейнере в холодильнике. Она будет оставаться свежей в течение 2–3 дней.

Для вкуса добавьте мелко нарезанную зелень – петрушку, укроп или базилик.

Несколько капель лимонного сока подчеркнут вкус тунца и сделают блюдо более аппетитным.

Если вы любите пикантные закуски, добавьте щепотку красного перца или несколько капель соуса табаско.

#фудблог #рецепты українською @trokhlib_liliya Вкусная намазка на хлеб Ингредиенты: •2 яйца •оливки 50г •тунец в собственном соке 1 б. •крем сыр 100 г •твердый сыр 50 г(можно плавленый) Вкусного #намазканахлеб

Намазка из тунца и оливок – простой и вкусный способ разнообразить ваш рацион. Она готовится в считанные минуты, но по своему вкусу легко может конкурировать с ресторанными блюдами. Такая закуска станет настоящей находкой для занятых хозяек или тех, кто ищет новые идеи для легких перекусов.

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