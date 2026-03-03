ТСН в социальных сетях

Рецепты
43
2 мин

Как приготовить настоящие лемковские фучки — рецепт украинского блюда из Карпат

Хрустящие снаружи, нежные внутри и с характерной кислинкой квашеной капусты, фучки возвращают моду на аутентичную лемковскую кухню.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
170 ккал
фучки tiktok.com_bude_smachno_razom

Фучки — традиционное блюдо лемков, этнографической группы украинцев, которые исторически проживали в Карпатском регионе. Лемковская кухня формировалась в условиях горного быта, она простая, сытная, сезонная и чрезвычайно изобретательная. Квашеная капуста, мука, яйца — доступные ингредиенты, которые превращаются в ароматные оладьи.

Сегодня фучки — это не только наследие, но и тренд на локальные рецепты и ферментированные продукты, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты

квашеная капуста
250 г
мука
250 г
молоко
250 мл
яйца
3 шт.
лук
1 шт.
соль
сахар
½ ч. л.
сода
¼ ч. л.
масло
тмин

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.

  2. Муку просейте, смешайте с содой и постепенно введите в яичную массу.

  3. Тесто получится густым, поэтому добавляйте молоко частями и тщательно перемешивайте. Консистенция должна быть как у классических оладий, густая, но пластичная.

  4. Квашеную капусту хорошо отожмите от рассола, при необходимости промойте, если слишком кислая, и мелко порежьте.

  5. Добавьте в тесто вместе с измельченным луком и тмином. Перемешайте. Дайте тесту «отдохнуть» 15-20 мин, это сделает текстуру более нежной.

  6. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.

  7. Выкладывайте тесто ложкой и сформируйте оладьи.

  8. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подача

  • Сметана

  • Грибной соус для более глубокого вкуса

  • Йогуртовый соус с зеленью

  • Домашний чесночный дип

Фучки прекрасно сочетаются и горячими, и теплыми, потому что это универсальное блюдо для бранча, ужина или встречи с друзьями.

Советы

  • Капусту обязательно хорошо отожмите, ведь лишняя влага сделает тесто слишком жидким.

  • Если хотите более хрустящую текстуру, просто добавьте немного больше лука.

  • Для постного варианта замените молоко водой и не добавляйте яйца. Можно добавить 1-2 ложки растительного масла в тесто для мягкости.

Фучки — это больше, чем оладьи из капусты, это история Карпат на вашей кухне и доказательство того, что простота может быть роскошной. И если вы ищете блюдо, которое одновременно традиционное и стильное, это именно оно.

