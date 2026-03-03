- Дата публикации
- Рецепты
- 43
- 2 мин
Как приготовить настоящие лемковские фучки — рецепт украинского блюда из Карпат
Хрустящие снаружи, нежные внутри и с характерной кислинкой квашеной капусты, фучки возвращают моду на аутентичную лемковскую кухню.
Фучки — традиционное блюдо лемков, этнографической группы украинцев, которые исторически проживали в Карпатском регионе. Лемковская кухня формировалась в условиях горного быта, она простая, сытная, сезонная и чрезвычайно изобретательная. Квашеная капуста, мука, яйца — доступные ингредиенты, которые превращаются в ароматные оладьи.
Сегодня фучки — это не только наследие, но и тренд на локальные рецепты и ферментированные продукты, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.
Ингредиенты
- квашеная капуста
- 250 г
- мука
- 250 г
- молоко
- 250 мл
- яйца
- 3 шт.
- лук
- 1 шт.
- соль
- сахар
- ½ ч. л.
- сода
- ¼ ч. л.
- масло
- тмин
Приготовление
В миске взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.
Муку просейте, смешайте с содой и постепенно введите в яичную массу.
Тесто получится густым, поэтому добавляйте молоко частями и тщательно перемешивайте. Консистенция должна быть как у классических оладий, густая, но пластичная.
Квашеную капусту хорошо отожмите от рассола, при необходимости промойте, если слишком кислая, и мелко порежьте.
Добавьте в тесто вместе с измельченным луком и тмином. Перемешайте. Дайте тесту «отдохнуть» 15-20 мин, это сделает текстуру более нежной.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
Выкладывайте тесто ложкой и сформируйте оладьи.
Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подача
Сметана
Грибной соус для более глубокого вкуса
Йогуртовый соус с зеленью
Домашний чесночный дип
Фучки прекрасно сочетаются и горячими, и теплыми, потому что это универсальное блюдо для бранча, ужина или встречи с друзьями.
Советы
Капусту обязательно хорошо отожмите, ведь лишняя влага сделает тесто слишком жидким.
Если хотите более хрустящую текстуру, просто добавьте немного больше лука.
Для постного варианта замените молоко водой и не добавляйте яйца. Можно добавить 1-2 ложки растительного масла в тесто для мягкости.
Фучки — это больше, чем оладьи из капусты, это история Карпат на вашей кухне и доказательство того, что простота может быть роскошной. И если вы ищете блюдо, которое одновременно традиционное и стильное, это именно оно.