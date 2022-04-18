Как приготовить настоящую творожную пасху: несколько вариантов оригинальных рецептов

Праздничный пасхальный стол невозможно представить без творожной пасхи – исключительно обрядового блюда, которое готовят только к празднику Воскресения Христова.

Каждая деталь творожной пасхи символична вдвойне. Форма в виде усеченной пирамиды олицетворяет Голгофу – холм, на котором был распят Спаситель, а с другой стороны – Горнее место – храмовый Божий престол. Творог и мед означают обещанную верующим "землю, где течет молоко и мед" и в то же время Иисуса Сладчайшего. Надписи и узоры – "ХВ", кресты, копья, колосья, ветви и цветы – образы и страданий, и воскресения Иисуса. В итоге паска из творога – это одновременно напоминание о жертве Христа, символ праздничного веселья и обещание сладости будущей райской жизни.

Также читайте Красивые и аппетитные: Оля Полякова испекла пасхальные куличи

Главные компоненты блюда – творог, сливочное масло, сахар или мед, сметана или сливки и яйца. Творог может быть магазинным, базарным или сделанным самостоятельно, но в любом случае свежим, качественным и не жирным.

Творожные лакомства готовят холодным и горячим способами. В первом случае ингредиенты смешивают без тепловой обработки и такие изделия нужно съесть как можно скорее, во втором – варят, и они могут храниться в холодильнике несколько дней.

Пасха медовая

Уровень сложности – простой

Ингредиенты:

1,5 кг отжатого и протертого творога

5 яичных желтков

1 ст. сметаны или густых сливок

250 г сливочного масла

1 ч. л. соли

1 ст. меда

1 ст. измельченных грецких орехов

1 ст. изюма

щепотка натуральной ванили или 1 ч. л. ванилина

К творогу прибавить сметану или сливки, ваниль или ванилин, яичные желтки, растертые добела с медом и сливочным маслом, орехи и изюм. Все тщательно смешать, плотно уложить в формочки, покрыть их льняными салфетками, сверху положить гнет и поставить на холод.

Пасха шоколадная

Уровень сложности – простой

Ингредиенты:

600 г отжатого и протертого творога

200 г сливочного масла

½ ст. густых сливок или сметаны

100 г шоколада

1 ст. сахара

ванилин

Творог соединить со сливочным маслом, добавить взбитые сливки или сметану, натертый шоколад, сахар, ванилин и хорошенько перемешать. Выложить в форму под гнет и поставить на холод минимум на ночь.

Пасха розовая

Уровень сложности – средний

Ингредиенты:

800 г отжатого и протертого творога

по ½ ст. вишневого, малинового, абрикосового и т.д. варенья

½ ст. сахара

3 яйца

100 г сливочного масла

2 ст. сметаны

Также читайте Как пережить Пасху без вреда для здоровья: советы диетолога

Сначала творог тщательно перемешивают с сахаром, сырыми яйцами, сливочным маслом, сметаной. Затем разделяют на три части, в каждую добавляют один вид процеженного варенья (без лишней жидкости) и хорошенько взбивают. Массу перекладывают в пасочницы, выстеленные влажными салфетками или марлей, накрывают концами материи, накладывают на каждую форму гнет и отправляют на холод.

Пасха миндальная

Уровень сложности – средний

Ингредиенты:

1,5 кг протертого и отжатого творога

200 г сливочного масла

3 ст. сахара

10 желтков

250 г сметаны

½ ст. изюма

1 ст. рубленого миндаля

цедра одного лимона

Сливочное масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному желтку. Добавить творог, взбитую сметану, миндаль, цедру и все перемешать. Получившейся массой наполнить формы, выстеленные марлей, поставить под пресс на холод минимум на 12 часов.

Пасха красная

Уровень – сложно

Ингредиенты:

1,5 л молока

1 л. простокваши

сок половины лимона

3 ст. сметаны

1 ст. сахара

1 яичный желток

1 ч. л. порошка шафрана

Налить молоко в глиняный горшок или в кастрюлю с антипригарным покрытием и потомить в духовке докрасна при минимальной температуре, ориентировочно 3-4 часа. Дать топленому молоку остыть, влить в него сок лимона, простоквашу, сметану, желток и все это нагревать на обычной конфорке, пока масса не свернется. Процедить в мешочке из марли, пока не стечет вся жидкость и немного придавить для полного ее удаления. Протереть массу через сито, добавить сахар, шафран и тщательно смешать, уложить в формы под гнет и отправить на холод.

Пасха заварная

Уровень – сложно

Ингредиенты:

1 кг отжатого и протертого творога

150 г сливочного масла

500 г сметаны

4 яйца

1,5 ст. сахара

2 ст. толченых орехов

1 ст. изюма

измельченная цедра 1 лимона

1 ч. л. корицы

Желтки растереть с половиной сахара, смешать с творогом. Масло размешать с оставшимся сахаром, сметаной, соединить с творожной массой и хорошо взбить. Добавить цедру лимона, корицу, орехи, изюм и в конце взбитые белки. Осторожно перемешать, вращая ложку или лопатку только по часовой стрелке. Варить в эмалированной посуде на небольшом огне, непрерывно помешивая, до начала закипания. Загустевшую смесь остудить, еще раз перемешать, выложить в формы и поставить под пресс минимум на сутки.

Основные правила приготовления

Классическую паску готовят с помощью разъемной четырехугольной формы в виде усеченной пирамиды. Допустимо использовать и другие емкости, например, глубокие миски, главное, чтобы готовое изделие напоминало холм.

Перед заполнением творожной массой пасочницу выстилают чуть влажной марлей в 2-3 слоя или тонкой салфеткой, чтобы паска вынималась из нее легко и целой.

Сырые паски, как правило, делают в небольших формочках на одного-двух человек, в больших емкостях готовят вареные.

Каким бы ни был творог, за исключением совсем сухого, его следует минимум на сутки поместить под пресс, чтобы удалить лишнюю влагу.

Чтобы паска получилась воздушной, отжатый творог дважды протирают сквозь сито или, в крайнем случае, взбивают с помощью блендера.

Изюм заранее промывают и замачивают в горячей воде, фруктовом сиропе или ликере.

Сметана для паски должна быть густой, минимум 20%-ной жирности.

Готовое блюдо следует держать в форме на холоде не менее 12 часов.

Перед подачей на стол паски украшают узорами и надписями, выложенными из цукатов, изюма, мармелада, фруктов или марципана.

Рецепт марципана

Ингредиенты:

½ ст. очищенного и поджаренного сладкого миндаля

2 ст. л. очищенного и поджаренного горького миндаля

½ ст. сахарной пудры

1-3 ст. л. воды

Смолоть оба вида миндаля в кофемолке до состояния пыли, добавить сахарную пудру, тщательно перемешать, добавляя постепенно воду. Затем массу нагревать на водяной бане до тех пор, пока она не станет отделяться от стенок кастрюли. Марципан выложить на разделочную доску, присыпанную сахарной пудрой и раскатать. Из застывшей смеси вырезать любые фигурки: цветы, листики, ромбики, горошки.

Этап варки можно пропустить, но тогда лепить фигурки будет сложнее.

Марципану можно придать разные оттенки с помощью нескольких капель сиропа или варенья, сока из свеклы или моркови, ликера и коньяка.

София Фарах

Читайте также: Рецепт быстрого кулича панеттоне на дрожжах