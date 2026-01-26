ТСН в социальных сетях

Рецепты
190
1 мин

Как приготовить настоящую украинскую перепичку — быстрый рецепт вкусного блюда

Когда будничный ужин превращается в кулинарный вызов, на помощь приходит украинская перепичка — простая, быстрая и невероятно вкусная альтернатива привычному хлебу.

1 час
255 ккал
Украинская перепичка tiktok.com_@bude_smachno_razom

Украинская перепичка tiktok.com_@bude_smachno_razom

Перепичка — это старинное украинское блюдо, которое еще в детстве готовили наши бабушки. Она идеально подходит, когда хочется свежего хлеба, но нет времени на долгое выпекание. Секрет перепички прост — минимум ингредиентов, легкий процесс и результат, который покоряет своим золотистым цветом и хрустящей корочкой.

На странице Буде смачно вместе рассказали, как приготовить ее всего за несколько минут из того, что есть под рукой.

Ингредиенты

Кефир
0,5 л
Сода
1 ч. л
Мука
700 г
Соль
1 ч. л
Масло

Приготовление

  1. Подогрейте кефир до теплого состояния и добавьте соду, хорошо перемешайте.

  2. Просейте муку, добавьте соль и перемешайте. Это позволит тесту быть легким и воздушным.

  3. К кефиру постепенно добавляйте муку и замешайте мягкое тесто. Замешивайте не менее 10 мин, но осторожно — не забивайте тесто лишней мукой. Положите в миску, накройте и оставьте на 20-30 мин отдохнуть.

  4. Тесто делите на 5 частей, каждый кусочек раскатайте в круг и проколите вилкой по всей поверхности, чтобы блюдо хорошо пропеклось во время жарки.

  5. Разогрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Украинская лепешка — это не только вкусность, но и маленький ритуал домашнего уюта. Она быстрая, простая и универсальная, ее можно подавать к супу, завтраку или использовать как основу для сэндвичей.

