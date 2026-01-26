- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить настоящую украинскую перепичку — быстрый рецепт вкусного блюда
Когда будничный ужин превращается в кулинарный вызов, на помощь приходит украинская перепичка — простая, быстрая и невероятно вкусная альтернатива привычному хлебу.
Перепичка — это старинное украинское блюдо, которое еще в детстве готовили наши бабушки. Она идеально подходит, когда хочется свежего хлеба, но нет времени на долгое выпекание. Секрет перепички прост — минимум ингредиентов, легкий процесс и результат, который покоряет своим золотистым цветом и хрустящей корочкой.
На странице Буде смачно вместе рассказали, как приготовить ее всего за несколько минут из того, что есть под рукой.
Ингредиенты
- Кефир
- 0,5 л
- Сода
- 1 ч. л
- Мука
- 700 г
- Соль
- 1 ч. л
- Масло
-
Приготовление
Подогрейте кефир до теплого состояния и добавьте соду, хорошо перемешайте.
Просейте муку, добавьте соль и перемешайте. Это позволит тесту быть легким и воздушным.
К кефиру постепенно добавляйте муку и замешайте мягкое тесто. Замешивайте не менее 10 мин, но осторожно — не забивайте тесто лишней мукой. Положите в миску, накройте и оставьте на 20-30 мин отдохнуть.
Тесто делите на 5 частей, каждый кусочек раскатайте в круг и проколите вилкой по всей поверхности, чтобы блюдо хорошо пропеклось во время жарки.
Разогрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
Украинская лепешка — это не только вкусность, но и маленький ритуал домашнего уюта. Она быстрая, простая и универсальная, ее можно подавать к супу, завтраку или использовать как основу для сэндвичей.