Как приготовить натуральное мороженое для поднятия иммунитета / © Associated Press

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Именно в этот период организму нужна поддержка иммунитета — мягкая, естественная, но эффективная. Блогер и травница Jess Bergeron предложила не только вкусный, но и лечебный рецепт мороженого, которое сочетает пользу лекарственных растений и летних ягод.

Особенность этого мороженого

Это не просто десерт — это целебная формула для поддержания иммунитета, которая содержит:

Шиповник — источник витамина С, флавоноидов и антиоксидантов;

Ягоды бузины — мощный противовирусный и противовоспалительный компонент, который блокирует попадание вирусов в клетки;

Лепестки розы — успокаивают слизистые оболочки, богатые эфирными маслами;

Цветки гибискуса — содержат антоцианы, которые снижают воспаление и поддерживают сердечно-сосудистую систему;

Клубнику — богатую витаминами, минералами и клетчаткой;

Мед — природный антисептик, который подслащивает, не перегружает организм.

Ингредиенты Сушеные плоды шиповника 1 ст. л Сушеные ягоды бузины 1 ст. л Сушеные лепестки розы (пищевая, не из букета!) 1 ст. л Сушеный гибискус 1 ст. л Окреп 2 стакана Свежая или замороженная клубника 1 стакан Мед ¼ стакана

Приготовление

Смешайте сушеные травы в термостойкой емкости. Залейте 2 стаканами только что вскипяченной воды. Накройте крышкой и настаивайте 15-20 мин. В блендере смешайте клубнику с медом до однородной массы. Когда настой остынет до теплого состояния (не горячий, чтобы не разрушить ферменты меда), смешайте его с клубничным пюре. Вылейте смесь в формочки для мороженого, вставьте палочки. Поставьте в морозильную камеру минимум на 6 часов или на ночь.

Советы

Для детей до 1 года не добавляйте мед. Его можно заменить бананом или финиками.

Если нет формочек, используйте маленькие стаканчики и деревянные шпажки.

Храните в морозильной камере до 1 месяца.

Это мороженое:

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повышает иммунитет без таблеток;

охлаждает в жару;

не содержит искусственных красителей или сахара;

подходит взрослым и детям;

имеет мягкий приятный вкус и легкий травяной аромат.

Натуральное мороженое с лечебными травами — это идеальный способ порадовать себя и родных вкусным десертом и одновременно позаботиться о здоровье. Этот рецепт доказывает, что забота об иммунитете может быть вкусной, простой и приятной.