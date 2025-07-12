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Как приготовить натуральное мороженое для поднятия иммунитета
В разгар лета, когда солнце щедро делится своим теплом, важно не только охлаждаться, но и готовиться к смене сезонов. Особенно это актуально для мам, которые уже мысленно собирают детей в школу.
Именно в этот период организму нужна поддержка иммунитета — мягкая, естественная, но эффективная. Блогер и травница Jess Bergeron предложила не только вкусный, но и лечебный рецепт мороженого, которое сочетает пользу лекарственных растений и летних ягод.
Особенность этого мороженого
Это не просто десерт — это целебная формула для поддержания иммунитета, которая содержит:
Шиповник — источник витамина С, флавоноидов и антиоксидантов;
Ягоды бузины — мощный противовирусный и противовоспалительный компонент, который блокирует попадание вирусов в клетки;
Лепестки розы — успокаивают слизистые оболочки, богатые эфирными маслами;
Цветки гибискуса — содержат антоцианы, которые снижают воспаление и поддерживают сердечно-сосудистую систему;
Клубнику — богатую витаминами, минералами и клетчаткой;
Мед — природный антисептик, который подслащивает, не перегружает организм.
Ингредиенты
- Сушеные плоды шиповника
- 1 ст. л
- Сушеные ягоды бузины
- 1 ст. л
- Сушеные лепестки розы (пищевая, не из букета!)
- 1 ст. л
- Сушеный гибискус
- 1 ст. л
- Окреп
- 2 стакана
- Свежая или замороженная клубника
- 1 стакан
- Мед
- ¼ стакана
Приготовление
Смешайте сушеные травы в термостойкой емкости. Залейте 2 стаканами только что вскипяченной воды. Накройте крышкой и настаивайте 15-20 мин.
В блендере смешайте клубнику с медом до однородной массы.
Когда настой остынет до теплого состояния (не горячий, чтобы не разрушить ферменты меда), смешайте его с клубничным пюре.
Вылейте смесь в формочки для мороженого, вставьте палочки.
Поставьте в морозильную камеру минимум на 6 часов или на ночь.
Советы
Для детей до 1 года не добавляйте мед. Его можно заменить бананом или финиками.
Если нет формочек, используйте маленькие стаканчики и деревянные шпажки.
Храните в морозильной камере до 1 месяца.
Это мороженое:
повышает иммунитет без таблеток;
охлаждает в жару;
не содержит искусственных красителей или сахара;
подходит взрослым и детям;
имеет мягкий приятный вкус и легкий травяной аромат.
Натуральное мороженое с лечебными травами — это идеальный способ порадовать себя и родных вкусным десертом и одновременно позаботиться о здоровье. Этот рецепт доказывает, что забота об иммунитете может быть вкусной, простой и приятной.