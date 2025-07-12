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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить натуральное мороженое для поднятия иммунитета

В разгар лета, когда солнце щедро делится своим теплом, важно не только охлаждаться, но и готовиться к смене сезонов. Особенно это актуально для мам, которые уже мысленно собирают детей в школу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
7 часов
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Как приготовить натуральное мороженое для поднятия иммунитета

Как приготовить натуральное мороженое для поднятия иммунитета / © Associated Press

Именно в этот период организму нужна поддержка иммунитета — мягкая, естественная, но эффективная. Блогер и травница Jess Bergeron предложила не только вкусный, но и лечебный рецепт мороженого, которое сочетает пользу лекарственных растений и летних ягод.

Особенность этого мороженого

Это не просто десерт — это целебная формула для поддержания иммунитета, которая содержит:

  • Шиповник — источник витамина С, флавоноидов и антиоксидантов;

  • Ягоды бузины — мощный противовирусный и противовоспалительный компонент, который блокирует попадание вирусов в клетки;

  • Лепестки розы — успокаивают слизистые оболочки, богатые эфирными маслами;

  • Цветки гибискуса — содержат антоцианы, которые снижают воспаление и поддерживают сердечно-сосудистую систему;

  • Клубнику — богатую витаминами, минералами и клетчаткой;

  • Мед — природный антисептик, который подслащивает, не перегружает организм.

Ингредиенты

Сушеные плоды шиповника
1 ст. л
Сушеные ягоды бузины
1 ст. л
Сушеные лепестки розы (пищевая, не из букета!)
1 ст. л
Сушеный гибискус
1 ст. л
Окреп
2 стакана
Свежая или замороженная клубника
1 стакан
Мед
¼ стакана

Приготовление

  1. Смешайте сушеные травы в термостойкой емкости. Залейте 2 стаканами только что вскипяченной воды. Накройте крышкой и настаивайте 15-20 мин.

  2. В блендере смешайте клубнику с медом до однородной массы.

  3. Когда настой остынет до теплого состояния (не горячий, чтобы не разрушить ферменты меда), смешайте его с клубничным пюре.

  4. Вылейте смесь в формочки для мороженого, вставьте палочки.

  5. Поставьте в морозильную камеру минимум на 6 часов или на ночь.

Советы

  • Для детей до 1 года не добавляйте мед. Его можно заменить бананом или финиками.

  • Если нет формочек, используйте маленькие стаканчики и деревянные шпажки.

  • Храните в морозильной камере до 1 месяца.

Это мороженое:

  • повышает иммунитет без таблеток;

  • охлаждает в жару;

  • не содержит искусственных красителей или сахара;

  • подходит взрослым и детям;

  • имеет мягкий приятный вкус и легкий травяной аромат.

Натуральное мороженое с лечебными травами — это идеальный способ порадовать себя и родных вкусным десертом и одновременно позаботиться о здоровье. Этот рецепт доказывает, что забота об иммунитете может быть вкусной, простой и приятной.

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