Капкейки уже давно стали символом уюта и маленьких сладких радостей. А если они еще и шоколадные, вишневые и немного «кофейные», то становятся настоящим праздником для вкусовых рецепторов. Этот рецепт от Merve Kandemir сочетает идеальную текстуру, насыщенный вкус шоколада и свежесть ягод. Идеально для романтического вечера, для встречи с друзьями на кофе или просто чтобы порадовать себя.

Ингредиенты

Для теста

мука 1,5 стакана (165 г)

ванилин 1 пакетик

какао 1/3 стакана (33 г)

разрыхлитель 1 ч. л

сода ½ ч. л

яйца 2 шт.

сахар 1 стакан (170 г)

соль

молоко 120 мл

масло ½ стакана (80 мл)

горячий кофе или вода ½ стакана (100 мл)

Для ганаша

сливки 200 мл

горький шоколад 150 г

молочный шоколад 50 г

масло 1 ст. л

Для вишневого соуса

замороженная вишня без косточек 1,5 стакана

сахар 3 ст. л

крахмал 1 ст. л

Приготовление

В сухой и чистой миске смешайте муку, ванилин, какао, разрыхлитель и соду. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. В другой миске взбейте яйца с сахаром, можно воспользоваться миксером, но только до объединения ингредиентов. Затем добавьте молоко, масло и щепотку соли, аккуратно перемешайте. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты во влажную смесь, осторожно перемешайте. В конце добавьте горячий кофе, тесто будет жидковатым и это именно то, что нужно для нежных, влажных капкейков. Разложите тесто в формы для капкейков и оставьте примерно 1 см до края. Выпекайте в разогретой до 175°C духовке около 30 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит чистой, капкейки готовы. Первые 20 мин не открывайте духовку, чтобы тесто хорошо поднялось. Сливки доведите почти до кипения, но не кипятите, а затем добавьте измельченный шоколад и масло. Тщательно размешайте до однородной массы. Поставьте уморозильник на 1 час под пленкой, а затем взбейте миксером до легкого кремового состояния. Вишни, сахар, крахмал и 2 ст. л воды положите в кастрюлю. Варите 2 мин, постоянно помешивайте и остудите.

Подача

Разрежьте капкейки пополам или сверху полейте ганашем, добавьте ложку вишневого соуса. Подавайте с чашкой кофе или горячего шоколада. Вкус сочетания шоколада, вишни и легкого кофейного аромата просто незабываемый.

Эти капкейки — идеальное сочетание нежности, шоколадного наслаждения и свежей вишни. Они немного жидковатые внутри, очень ароматные и точно удивят ваших гостей. Приготовление несложное, а результат — настоящий маленький праздник вкуса.