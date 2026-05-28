Как приготовить нежный банановый пудинг с карамельным вкусом

Американский банановый пудинг давно стал классикой домашних десертов, но версия с печеньем буквально взорвала Instagram и TikTok. На странице The Sapor рассказали о десерте, в котором есть все: воздушный крем, карамельные нотки печенья, сочные бананы и идеальная сливочная текстура, которая после ночи в холодильнике становится еще насыщеннее.

Ингредиенты ванильный пудинг 2 упаковки холодное молоко 4 стакана сгущённое молоко 1 банка ванильный экстракт 2 ч. л. сливки для взбивания 450 мл сахарная пудра 45 г ванильный экстракт для сливок 1 ч. л крупные бананы 3 шт. бисквитный спред (паста из печенья) 1 банка печенье 1,5 упаковки ванильное печенье 2 стакана корица (по желанию) 1 ч. л карамель для подачи

Приготовление

В большой миске смешайте сгущенное молоко и холодное молоко до однородности. Добавьте ванильный пудинг и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Накройте смесь и поставьте в холодильник примерно на 25 мин, крем должен загустеть. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков. После этого осторожно введите взбитые сливки в пудинговую основу. Если любите теплые пряные нотки, добавьте немного корицы. На дно формы выложите смесь печенья. Далее выложите слой крема, нарезанные бананы, измельченное печенье и несколько ложек бисквитного спреда. Повторите слои еще раз. Финальный штрих — верхний слой крема с карамельными разводами. Для красивого эффекта можно провести ножом или ложкой, чтобы сделать мраморные узоры. Накройте десерт и оставьте в холодильнике на ночь, именно так он приобретет идеальную текстуру. Перед подачей украсьте крошкой и целым печеньем, и карамельным соусом.

Секрет популярности этого десерта в его уникальном вкусе. Печенье со специями в сочетании с бананом и ванилью создает тот самый «дорогой» вкус как из ресторана.

