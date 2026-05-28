- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить нежный банановый пудинг с карамельным вкусом
Банановый пудинг — сливочный, карамельно-пряный десерт с бананами, печеньем и нежным ванильным кремом.
Американский банановый пудинг давно стал классикой домашних десертов, но версия с печеньем буквально взорвала Instagram и TikTok. На странице The Sapor рассказали о десерте, в котором есть все: воздушный крем, карамельные нотки печенья, сочные бананы и идеальная сливочная текстура, которая после ночи в холодильнике становится еще насыщеннее.
Ингредиенты
- ванильный пудинг
- 2 упаковки
- холодное молоко
- 4 стакана
- сгущённое молоко
- 1 банка
- ванильный экстракт
- 2 ч. л.
- сливки для взбивания
- 450 мл
- сахарная пудра
- 45 г
- ванильный экстракт для сливок
- 1 ч. л
- крупные бананы
- 3 шт.
- бисквитный спред (паста из печенья)
- 1 банка
- печенье
- 1,5 упаковки
- ванильное печенье
- 2 стакана
- корица (по желанию)
- 1 ч. л
- карамель для подачи
-
Приготовление
В большой миске смешайте сгущенное молоко и холодное молоко до однородности.
Добавьте ванильный пудинг и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.
Накройте смесь и поставьте в холодильник примерно на 25 мин, крем должен загустеть.
Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков.
После этого осторожно введите взбитые сливки в пудинговую основу. Если любите теплые пряные нотки, добавьте немного корицы.
На дно формы выложите смесь печенья.
Далее выложите слой крема, нарезанные бананы, измельченное печенье и несколько ложек бисквитного спреда. Повторите слои еще раз.
Финальный штрих — верхний слой крема с карамельными разводами.
Для красивого эффекта можно провести ножом или ложкой, чтобы сделать мраморные узоры.
Накройте десерт и оставьте в холодильнике на ночь, именно так он приобретет идеальную текстуру.
Перед подачей украсьте крошкой и целым печеньем, и карамельным соусом.
Секрет популярности этого десерта в его уникальном вкусе. Печенье со специями в сочетании с бананом и ванилью создает тот самый «дорогой» вкус как из ресторана.