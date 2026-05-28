Рецепты
64
2 мин

Как приготовить нежный банановый пудинг с карамельным вкусом

Банановый пудинг — сливочный, карамельно-пряный десерт с бананами, печеньем и нежным ванильным кремом.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
9 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
банановый пудинг tiktok.com.thesapor

Американский банановый пудинг давно стал классикой домашних десертов, но версия с печеньем буквально взорвала Instagram и TikTok. На странице The Sapor рассказали о десерте, в котором есть все: воздушный крем, карамельные нотки печенья, сочные бананы и идеальная сливочная текстура, которая после ночи в холодильнике становится еще насыщеннее.

Ингредиенты

ванильный пудинг
2 упаковки
холодное молоко
4 стакана
сгущённое молоко
1 банка
ванильный экстракт
2 ч. л.
сливки для взбивания
450 мл
сахарная пудра
45 г
ванильный экстракт для сливок
1 ч. л
крупные бананы
3 шт.
бисквитный спред (паста из печенья)
1 банка
печенье
1,5 упаковки
ванильное печенье
2 стакана
корица (по желанию)
1 ч. л
карамель для подачи
Приготовление

  1. В большой миске смешайте сгущенное молоко и холодное молоко до однородности.

  2. Добавьте ванильный пудинг и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

  3. Накройте смесь и поставьте в холодильник примерно на 25 мин, крем должен загустеть.

  4. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков.

  5. После этого осторожно введите взбитые сливки в пудинговую основу. Если любите теплые пряные нотки, добавьте немного корицы.

  6. На дно формы выложите смесь печенья.

  7. Далее выложите слой крема, нарезанные бананы, измельченное печенье и несколько ложек бисквитного спреда. Повторите слои еще раз.

  8. Финальный штрих — верхний слой крема с карамельными разводами.

  9. Для красивого эффекта можно провести ножом или ложкой, чтобы сделать мраморные узоры.

  10. Накройте десерт и оставьте в холодильнике на ночь, именно так он приобретет идеальную текстуру.

  11. Перед подачей украсьте крошкой и целым печеньем, и карамельным соусом.

Секрет популярности этого десерта в его уникальном вкусе. Печенье со специями в сочетании с бананом и ванилью создает тот самый «дорогой» вкус как из ресторана.

