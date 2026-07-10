ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить нежный грибной пирог с сочной начинкой

Есть рецепты, для которых не нужен особый повод. Грибной пирог — как раз из таких. Пышное дрожжевое тесто, сочная начинка и румяная корочка делают его универсальным блюдом, которое одинаково вкусно и в горячем, и в холодном виде.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

Домашний дрожжевой пирог с грибами — одно из тех блюд, которые собирают за столом всю семью. На странице borsch рассказали о рецепте ароматной выпечки с большим количеством грибов, овощей, шпината и нежного сливочного сыра. Идеальный вариант для семейного обеда или уютного ужина.

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

Ингредиенты

Для опары

  • теплое молоко — 200 мл

  • сахар — 1 ст. л.

  • свежие прессованные дрожжи — 15 г

  • мука — 1 ст. л

Для теста

  • мука — 440 г

  • яйцо — 1 шт.

  • соль — 1 ч. л.

  • сливочное масло — 50 г

Для начинки

  • грибы — 700 г

  • лук — 1 шт.

  • лук-порей — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • чеснок — 2–3 зубчика

  • шпинат — 100 г

  • плавленый или крем-сыр — 150 г

  • соль

  • чёрный перец

  • перец чили

  • приправа для грибов

Для румяной корочки

  • желток — 1 шт.

  • сметана — 1 ч. л.

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

Приготовление

  1. В тёплом молоке растворите сахар, добавьте муку и свежие дрожжи.

  2. Перемешайте и оставьте в тёплом месте примерно на 20 минут, чтобы дрожжи активировались.

  3. Для теста взбейте яйцо с солью, влейте растопленное сливочное масло, добавьте готовую закваску и постепенно всыпайте муку.

  4. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его подниматься в тёплом месте на 60 минут.

  5. Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Обжарьте грибы, добавьте нарезанные лук, лук-порей, морковь и чеснок.

  6. Готовьте до тех пор, пока не выпарится лишняя влага.

  7. Приправьте солью, перцем, чили и специями для грибов.

  8. В конце добавьте шпинат и плавленый или крем-сыр, хорошо перемешайте, чтобы сыр растаял и сделал начинку нежной.

  9. Готовое тесто разделите в пропорции 70/30.

  10. Большую часть раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики.

  11. Распределите начинку, а из меньшей части теста сделайте верх пирога — он может быть цельным или декоративным, на ваш вкус.

  12. Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога, чтобы после выпечки она стала золотистой и аппетитной.

  13. Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке примерно 35–40 мин.

Этот грибной пирог — прекрасное напоминание о том, что домашняя выпечка не обязательно должна быть сложной. Пышное дрожжевое тесто, щедрая грибная начинка, овощи, шпинат и сливочный сыр создают насыщенный вкус, который хочется повторять снова и снова.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie