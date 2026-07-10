Как приготовить нежный грибной пирог с сочной начинкой

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

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Домашний дрожжевой пирог с грибами — одно из тех блюд, которые собирают за столом всю семью. На странице borsch рассказали о рецепте ароматной выпечки с большим количеством грибов, овощей, шпината и нежного сливочного сыра. Идеальный вариант для семейного обеда или уютного ужина.

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

Ингредиенты

Для опары

теплое молоко — 200 мл

сахар — 1 ст. л.

свежие прессованные дрожжи — 15 г

мука — 1 ст. л

Для теста

мука — 440 г

яйцо — 1 шт.

соль — 1 ч. л.

сливочное масло — 50 г

Для начинки

грибы — 700 г

лук — 1 шт.

лук-порей — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 2–3 зубчика

шпинат — 100 г

плавленый или крем-сыр — 150 г

соль

чёрный перец

перец чили

приправа для грибов

Для румяной корочки

желток — 1 шт.

сметана — 1 ч. л.

грибной пирог tiktok.com/@borsch_cooking

Приготовление

В тёплом молоке растворите сахар, добавьте муку и свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте в тёплом месте примерно на 20 минут, чтобы дрожжи активировались. Для теста взбейте яйцо с солью, влейте растопленное сливочное масло, добавьте готовую закваску и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его подниматься в тёплом месте на 60 минут. Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Обжарьте грибы, добавьте нарезанные лук, лук-порей, морковь и чеснок. Готовьте до тех пор, пока не выпарится лишняя влага. Приправьте солью, перцем, чили и специями для грибов. В конце добавьте шпинат и плавленый или крем-сыр, хорошо перемешайте, чтобы сыр растаял и сделал начинку нежной. Готовое тесто разделите в пропорции 70/30. Большую часть раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики. Распределите начинку, а из меньшей части теста сделайте верх пирога — он может быть цельным или декоративным, на ваш вкус. Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога, чтобы после выпечки она стала золотистой и аппетитной. Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке примерно 35–40 мин.

Этот грибной пирог — прекрасное напоминание о том, что домашняя выпечка не обязательно должна быть сложной. Пышное дрожжевое тесто, щедрая грибная начинка, овощи, шпинат и сливочный сыр создают насыщенный вкус, который хочется повторять снова и снова.

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