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Как приготовить нежный грибной пирог с сочной начинкой
Есть рецепты, для которых не нужен особый повод. Грибной пирог — как раз из таких. Пышное дрожжевое тесто, сочная начинка и румяная корочка делают его универсальным блюдом, которое одинаково вкусно и в горячем, и в холодном виде.
Домашний дрожжевой пирог с грибами — одно из тех блюд, которые собирают за столом всю семью. На странице borsch рассказали о рецепте ароматной выпечки с большим количеством грибов, овощей, шпината и нежного сливочного сыра. Идеальный вариант для семейного обеда или уютного ужина.
Ингредиенты
Для опары
теплое молоко — 200 мл
сахар — 1 ст. л.
свежие прессованные дрожжи — 15 г
мука — 1 ст. л
Для теста
мука — 440 г
яйцо — 1 шт.
соль — 1 ч. л.
сливочное масло — 50 г
Для начинки
грибы — 700 г
лук — 1 шт.
лук-порей — 1 шт.
морковь — 1 шт.
чеснок — 2–3 зубчика
шпинат — 100 г
плавленый или крем-сыр — 150 г
соль
чёрный перец
перец чили
приправа для грибов
Для румяной корочки
желток — 1 шт.
сметана — 1 ч. л.
Приготовление
В тёплом молоке растворите сахар, добавьте муку и свежие дрожжи.
Перемешайте и оставьте в тёплом месте примерно на 20 минут, чтобы дрожжи активировались.
Для теста взбейте яйцо с солью, влейте растопленное сливочное масло, добавьте готовую закваску и постепенно всыпайте муку.
Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его подниматься в тёплом месте на 60 минут.
Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Обжарьте грибы, добавьте нарезанные лук, лук-порей, морковь и чеснок.
Готовьте до тех пор, пока не выпарится лишняя влага.
Приправьте солью, перцем, чили и специями для грибов.
В конце добавьте шпинат и плавленый или крем-сыр, хорошо перемешайте, чтобы сыр растаял и сделал начинку нежной.
Готовое тесто разделите в пропорции 70/30.
Большую часть раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики.
Распределите начинку, а из меньшей части теста сделайте верх пирога — он может быть цельным или декоративным, на ваш вкус.
Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога, чтобы после выпечки она стала золотистой и аппетитной.
Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке примерно 35–40 мин.
Этот грибной пирог — прекрасное напоминание о том, что домашняя выпечка не обязательно должна быть сложной. Пышное дрожжевое тесто, щедрая грибная начинка, овощи, шпинат и сливочный сыр создают насыщенный вкус, который хочется повторять снова и снова.