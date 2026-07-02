Как приготовить нежный клубничный "Наполеон" с кремом "Пломбир"

«Наполеон» давно стал десертом вне времени. Однако стоит добавить в него сезонную клубнику — и привычный вкус раскрывается совершенно по-новому. Хрустящие коржи, нежный заварной крем со сливками и аромат свежих ягод создают идеальное сочетание, перед которым трудно устоять. Фудблогер Valeriia Veligura рассказала о рецепте клубничного «Наполеона» — воздушного, сочного и удивительно домашнего.

сахар (количество можно регулировать по вкусу) — 200–300 г

Сначала разморозьте слоеное тесто и раскатайте его как можно тоньше, примерно до 2 мм в толщину.

Нарежьте пласт прямоугольниками размером примерно 21×15 см.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и хорошо проколите вилкой, чтобы тесто равномерно поднялось во время выпечки.

Выпекайте коржи 15 минут при температуре 200 °C до золотистого цвета.

После этого полностью остудите их.

При необходимости каждый корж можно аккуратно разрезать пополам. У автора из этого количества теста получается примерно 10 коржей, а обрезки остаются для украшения. Их нужно измельчить в блендере до мелкой крошки.

В миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар или ванильный экстракт и кукурузный крахмал.

Отдельно доведите молоко до кипения.

Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте горячее молоко в яичную смесь.

Перелейте массу обратно в кастрюлю и варите на среднем огне до загустения.

После этого снимите крем с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.

Накройте крем пищевой пленкой «в контакт», чтобы не образовалась корочка, и оставьте остывать до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник еще на 2–3 часа.

Когда крем полностью остынет, взбейте холодные сливки до устойчивой густоты.

Заварной крем слегка перемешайте миксером на самой низкой скорости примерно 20 секунд, после чего в несколько приемов аккуратно добавьте взбитые сливки. Именно так крем приобретет ту самую легкую, воздушную текстуру, которая напоминает мороженое «Пломбир».

Складывайте десерт слоями: корж — крем — клубника — корж — крем и повторяйте последовательность до тех пор, пока не закончатся все коржи.

Готовый торт со всех сторон обмажьте кремом, щедро посыпьте крошкой из запечённого слоеного теста и поставьте в холодильник.

Лучше всего оставить его на всю ночь — тогда коржи хорошо пропитаются, а вкус станет максимально нежным и гармоничным.