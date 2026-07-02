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Как приготовить нежный клубничный "Наполеон" с кремом "Пломбир"
Лето пахнет земляникой, а когда эта ароматная ягода сочетается с хрустящим слоеным тестом и нежным кремом «Пломбир», рождается десерт, который легко может стать главным украшением праздничного стола.
«Наполеон» давно стал десертом вне времени. Однако стоит добавить в него сезонную клубнику — и привычный вкус раскрывается совершенно по-новому. Хрустящие коржи, нежный заварной крем со сливками и аромат свежих ягод создают идеальное сочетание, перед которым трудно устоять. Фудблогер Valeriia Veligura рассказала о рецепте клубничного «Наполеона» — воздушного, сочного и удивительно домашнего.
Ингредиенты
Для коржей
слоеное тесто — 450 г
свежая земляника
Для крема «Пломбир»
яйца — 2 шт.
сахар (количество можно регулировать по вкусу) — 200–300 г
соль — щепотка
ванильный сахар или ванильный экстракт — 20 г
кукурузный крахмал — 60 г
молоко — 600 мл
сливочное масло — 120 г
сливки жирностью — 400 мл
Приготовление
Сначала разморозьте слоеное тесто и раскатайте его как можно тоньше, примерно до 2 мм в толщину.
Нарежьте пласт прямоугольниками размером примерно 21×15 см.
Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и хорошо проколите вилкой, чтобы тесто равномерно поднялось во время выпечки.
Выпекайте коржи 15 минут при температуре 200 °C до золотистого цвета.
После этого полностью остудите их.
При необходимости каждый корж можно аккуратно разрезать пополам. У автора из этого количества теста получается примерно 10 коржей, а обрезки остаются для украшения. Их нужно измельчить в блендере до мелкой крошки.
В миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар или ванильный экстракт и кукурузный крахмал.
Отдельно доведите молоко до кипения.
Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте горячее молоко в яичную смесь.
Перелейте массу обратно в кастрюлю и варите на среднем огне до загустения.
После этого снимите крем с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.
Накройте крем пищевой пленкой «в контакт», чтобы не образовалась корочка, и оставьте остывать до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник еще на 2–3 часа.
Когда крем полностью остынет, взбейте холодные сливки до устойчивой густоты.
Заварной крем слегка перемешайте миксером на самой низкой скорости примерно 20 секунд, после чего в несколько приемов аккуратно добавьте взбитые сливки. Именно так крем приобретет ту самую легкую, воздушную текстуру, которая напоминает мороженое «Пломбир».
Складывайте десерт слоями: корж — крем — клубника — корж — крем и повторяйте последовательность до тех пор, пока не закончатся все коржи.
Готовый торт со всех сторон обмажьте кремом, щедро посыпьте крошкой из запечённого слоеного теста и поставьте в холодильник.
Лучше всего оставить его на всю ночь — тогда коржи хорошо пропитаются, а вкус станет максимально нежным и гармоничным.
Перед подачей украсьте торт свежей земляникой.
Летний «Наполеон» с земляникой — это десерт, сочетающий в себе знакомую классику и сезонную легкость. Хрустящие коржи, нежный крем «Пломбир» и аромат свежих ягод делают его идеальным угощением для семейного чаепития, праздничного стола или неспешного летнего вечера на террасе.