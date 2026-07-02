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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
138
Время на прочтение
3 мин

Как приготовить нежный клубничный "Наполеон" с кремом "Пломбир"

Лето пахнет земляникой, а когда эта ароматная ягода сочетается с хрустящим слоеным тестом и нежным кремом «Пломбир», рождается десерт, который легко может стать главным украшением праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

«Наполеон» давно стал десертом вне времени. Однако стоит добавить в него сезонную клубнику — и привычный вкус раскрывается совершенно по-новому. Хрустящие коржи, нежный заварной крем со сливками и аромат свежих ягод создают идеальное сочетание, перед которым трудно устоять. Фудблогер Valeriia Veligura рассказала о рецепте клубничного «Наполеона» — воздушного, сочного и удивительно домашнего.

клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

Ингредиенты

Для коржей

  • слоеное тесто — 450 г

  • свежая земляника

Для крема «Пломбир»

  • яйца — 2 шт.

  • сахар (количество можно регулировать по вкусу) — 200–300 г

  • соль — щепотка

  • ванильный сахар или ванильный экстракт — 20 г

  • кукурузный крахмал — 60 г

  • молоко — 600 мл

  • сливочное масло — 120 г

  • сливки жирностью — 400 мл

клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

клубничный «Наполеон» с кремом «Пломбир» tiktok.com/@yummy.lera

Приготовление

  1. Сначала разморозьте слоеное тесто и раскатайте его как можно тоньше, примерно до 2 мм в толщину.

  2. Нарежьте пласт прямоугольниками размером примерно 21×15 см.

  3. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и хорошо проколите вилкой, чтобы тесто равномерно поднялось во время выпечки.

  4. Выпекайте коржи 15 минут при температуре 200 °C до золотистого цвета.

  5. После этого полностью остудите их.

  6. При необходимости каждый корж можно аккуратно разрезать пополам. У автора из этого количества теста получается примерно 10 коржей, а обрезки остаются для украшения. Их нужно измельчить в блендере до мелкой крошки.

  7. В миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар или ванильный экстракт и кукурузный крахмал.

  8. Отдельно доведите молоко до кипения.

  9. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте горячее молоко в яичную смесь.

  10. Перелейте массу обратно в кастрюлю и варите на среднем огне до загустения.

  11. После этого снимите крем с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.

  12. Накройте крем пищевой пленкой «в контакт», чтобы не образовалась корочка, и оставьте остывать до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник еще на 2–3 часа.

  13. Когда крем полностью остынет, взбейте холодные сливки до устойчивой густоты.

  14. Заварной крем слегка перемешайте миксером на самой низкой скорости примерно 20 секунд, после чего в несколько приемов аккуратно добавьте взбитые сливки. Именно так крем приобретет ту самую легкую, воздушную текстуру, которая напоминает мороженое «Пломбир».

  15. Складывайте десерт слоями: корж — крем — клубника — корж — крем и повторяйте последовательность до тех пор, пока не закончатся все коржи.

  16. Готовый торт со всех сторон обмажьте кремом, щедро посыпьте крошкой из запечённого слоеного теста и поставьте в холодильник.

  17. Лучше всего оставить его на всю ночь — тогда коржи хорошо пропитаются, а вкус станет максимально нежным и гармоничным.

  18. Перед подачей украсьте торт свежей земляникой.

Летний «Наполеон» с земляникой — это десерт, сочетающий в себе знакомую классику и сезонную легкость. Хрустящие коржи, нежный крем «Пломбир» и аромат свежих ягод делают его идеальным угощением для семейного чаепития, праздничного стола или неспешного летнего вечера на террасе.

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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