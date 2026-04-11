Рецепты
79
1 мин

Как приготовить оладьи на сыворотке

Оладьи на сыворотке без кефира, молока и яиц получаются бюджетными и пышными.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
265 ккал
Оладьи на сыворотке

Оладьи на сыворотке / © Credits

Подавайте с медом, сметаной, сгущенным молоком и вареньем.

Ингредиенты

сыворотка
500 мл
мука пшеничная
250 г
сахар
3 ст. л.
пищевая сода
1 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло
40 мл

  1. Сыворотку нагрейте, (чтобы была горячая), всыпьте сахар, соль и перемешайте до растворения сахара. Добавьте пищевую соду, муку, перемешайте хорошо венчиком.

  2. Сковороду разогрейте, влейте немного растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжарьте на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета.

  3. Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

  4. Советы:

  • Количество сахара можете увеличить или уменьшить по своему вкусу.

  • Во время жарки, периодически подливайте растительное масло, только не очень много, так как оладьи очень легко впитывают масло.

