Как приготовить оладьи на сыворотке
Оладьи на сыворотке без кефира, молока и яиц получаются бюджетными и пышными.
Подавайте с медом, сметаной, сгущенным молоком и вареньем.
Ингредиенты
- сыворотка
- 500 мл
- мука пшеничная
- 250 г
- сахар
- 3 ст. л.
- пищевая сода
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
- 40 мл
Сыворотку нагрейте, (чтобы была горячая), всыпьте сахар, соль и перемешайте до растворения сахара. Добавьте пищевую соду, муку, перемешайте хорошо венчиком.
Сковороду разогрейте, влейте немного растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжарьте на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета.
Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Советы:
Количество сахара можете увеличить или уменьшить по своему вкусу.
Во время жарки, периодически подливайте растительное масло, только не очень много, так как оладьи очень легко впитывают масло.
