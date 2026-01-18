ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить оладьи на воде

Приготовьте пышные, простые, бюджетные оладьи на воде. Этот рецепт пригодится вам, когда кефира или молока не оказалось.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Оладьи на воде

Оладьи на воде / © Credits

Подайте оладьи с вареньем, медом, сгущенным молоком или сметаной.

Ингредиенты

мука пшеничная
130 г
вода
150 мл
яйца куриные
2 шт.
сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
сода пищевая
1 ч. л.
уксус столовый 9%
1 ч. л.
растительное масло

  1. Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью в пышную пену.

  2. Влейте теплую воду, перемешайте, затем добавьте соду, погашенную уксусом и частями, каждый раз перемешивая, добавьте просеянную муку.

  3. Перемешайте еще раз, тесто должно получиться однородным, гладким и достаточно густым.

  4. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи, обжарьте на среднем огне по 2-3 минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • По мере необходимости добавляйте в сковороду растительное масло.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie