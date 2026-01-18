- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить оладьи на воде
Приготовьте пышные, простые, бюджетные оладьи на воде. Этот рецепт пригодится вам, когда кефира или молока не оказалось.
Подайте оладьи с вареньем, медом, сгущенным молоком или сметаной.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 130 г
- вода
- 150 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- уксус столовый 9%
- 1 ч. л.
- растительное масло
-
Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью в пышную пену.
Влейте теплую воду, перемешайте, затем добавьте соду, погашенную уксусом и частями, каждый раз перемешивая, добавьте просеянную муку.
Перемешайте еще раз, тесто должно получиться однородным, гладким и достаточно густым.
В сковороде разогрейте немного растительного масла, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи, обжарьте на среднем огне по 2-3 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
По мере необходимости добавляйте в сковороду растительное масло.