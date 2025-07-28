Как приготовить оригинальную намазку из редиса к гренкам / © Credits

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Этот рецепт — настоящий пример кулинарного минимализма, ведь всего два основных ингредиента, редис и сливочное масло, дают неожиданно вкусный результат. Такая намазка прекрасно подходит на завтрак, как закуска к бокалу вина или как дополнение к праздничному фуршету. О рецепте приготовления рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты Редиска 6 шт. Сливочное масло 50 г Соль Черный перец

Приготовление

Помойте и обсушите редиску. Натрите ее на мелкой терке. Чтобы избежать лишней влаги, хорошо отожмите массу через марлю или сито. Это важно, чтобы намазка не получилась водянистой. Сливочное масло должно быть мягким (комнатной температуры), чтобы легко смешивалось с редисом. Если оно слишком холодное, немного подтопите его в микроволновке или на водяной бане. Соедините тертую редиску с маслом, добавьте соль и немного черного перца по своему вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы. Для насыщенного вкуса поставьте намазку в холодильник на 20-30 мин. Так она загустеет и вкусовые нотки лучше раскроются.

Подача

На гренках из ржаного хлеба

В тарталетках в качестве закуски

С солеными крекерами или галетами

В качестве дополнения к овощной нарезке

Намазка также прекрасно сочетается с отварным яйцом, огурцом или слабосоленой рыбой.

Простая и быстрая редисовая намазка удивит вас своим пикантным вкусом и оригинальностью. Она станет настоящей изюминкой на вашем столе, даже если вы приготовите ее за считанные минуты. Не бойтесь экспериментировать с текстурами, специями и подачей.