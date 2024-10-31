Как приготовить отбивные из баклажанов в кляре

Для тех, кто любит простые блюда из овощей, приготовьте отбивные из баклажанов. Овощи используйте небольшого размера, но толстенькие. Они получаются мягкими внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Баклажаны нарежьте слайсами, отбейте, окуните в кляр и обжарьте до золотистой корочки. Подайте со сметаной и мелко нарезанной зеленью.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- соль
- растительное масло
- мука пшеничная
- 1,5 ст. л.
- яйца куриные
- 1 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- соль
- Баклажаны помойте, очистите от кожуры и нарежьте вдоль на пластины толщиной около одного сантиметра и слегка отбейте кухонным молоточком. Выложите их в миску, немного посолите и залейте водой на 30 минут. Затем выложите на полотенце и обсушите. Посыпьте чесноком с двух сторон.
- Для кляра в миске взбейте яйца с молоком и солью, всыпьте муку и перемешайте до однородной массы.
- Каждый баклажан обмакните в кляр и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Баклажаны можно посыпать любимой вашей приправой.
Читайте также:
- Как приготовить баклажаны в тайском стиле: рецепт оригинального салата
- Как приготовить лук: рецепт от фудблогера
- Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыла фудблогер