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Как приготовить отбивные из баклажанов в кляре

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
147 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить отбивные из баклажанов в кляре

Отбивные из баклажан в кляре / Фото: Credits

Для тех, кто любит простые блюда из овощей, приготовьте отбивные из баклажанов. Овощи используйте небольшого размера, но толстенькие. Они получаются мягкими внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Баклажаны нарежьте слайсами, отбейте, окуните в кляр и обжарьте до золотистой корочки. Подайте со сметаной и мелко нарезанной зеленью.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
чеснок сушеный
1 ч. л.
соль
растительное масло
мука пшеничная
1,5 ст. л.
яйца куриные
1 шт.
молоко
2 ст. л.
соль
  1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры и нарежьте вдоль на пластины толщиной около одного сантиметра и слегка отбейте кухонным молоточком. Выложите их в миску, немного посолите и залейте водой на 30 минут. Затем выложите на полотенце и обсушите. Посыпьте чесноком  с двух сторон.
  2. Для кляра в миске взбейте яйца с молоком и солью, всыпьте муку и перемешайте до однородной массы.
  3. Каждый баклажан обмакните в кляр и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Баклажаны можно посыпать любимой вашей приправой.

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