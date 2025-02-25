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Как приготовить овсяно-банановые кексы в микроволновке

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
191 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить овсяно-банановые кексы в микроволновке

Овсяно – банановые кексы / Фото: Credits

Это отличный вариант превратить вашу обычную овсяную кашу в полезный быстрый десерт.

Воздушные кексики, готовятся из овсяных хлопьев, банана, яйца, йогурта, посыпанные орешками и корицей. Полейте медом и наслаждайтесь вкусным лакомством.

Ингредиенты

овсяные хлопья
40 г
яйцо куриное
1 шт.
йогурт
30 г
банан
60 г
разрыхлитель
0,5 ч. л.
орехи любые
мед
корица
растительное масло
  1. В блендер выложите овсяные хлопья, яйцо, йогурт, очищенный банан, разрыхлитель и пробейте блендером до однородной массы. 
  2. Выложите тесто в формочки или кружки, смазанные растительным маслом на 2/3 объема, посыпьте орешками и корицей.
  3. Отправьте в микроволновую печь  при 800 ВТ на 2-4 минуты.
  4. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. 
  5. Достаньте десерт из микроволновки, полейте медом и сразу подавайте к столу.

Советы:

  • Йогурт используйте любой.
  • Кекс можно приготовить в одной широкой форме.

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