Как приготовить овсяно-банановые кексы в микроволновке

Это отличный вариант превратить вашу обычную овсяную кашу в полезный быстрый десерт.
Воздушные кексики, готовятся из овсяных хлопьев, банана, яйца, йогурта, посыпанные орешками и корицей. Полейте медом и наслаждайтесь вкусным лакомством.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 40 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- йогурт
- 30 г
- банан
- 60 г
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- орехи любые
- мед
- корица
- растительное масло
- В блендер выложите овсяные хлопья, яйцо, йогурт, очищенный банан, разрыхлитель и пробейте блендером до однородной массы.
- Выложите тесто в формочки или кружки, смазанные растительным маслом на 2/3 объема, посыпьте орешками и корицей.
- Отправьте в микроволновую печь при 800 ВТ на 2-4 минуты.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Достаньте десерт из микроволновки, полейте медом и сразу подавайте к столу.
Советы:
- Йогурт используйте любой.
- Кекс можно приготовить в одной широкой форме.
Читайте также: