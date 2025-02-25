Как приготовить овсяно-банановые кексы в микроволновке

Это отличный вариант превратить вашу обычную овсяную кашу в полезный быстрый десерт.

Воздушные кексики, готовятся из овсяных хлопьев, банана, яйца, йогурта, посыпанные орешками и корицей. Полейте медом и наслаждайтесь вкусным лакомством.

Ингредиенты овсяные хлопья 40 г яйцо куриное 1 шт. йогурт 30 г банан 60 г разрыхлитель 0,5 ч. л. орехи любые мед корица растительное масло

В блендер выложите овсяные хлопья, яйцо, йогурт, очищенный банан, разрыхлитель и пробейте блендером до однородной массы. Выложите тесто в формочки или кружки, смазанные растительным маслом на 2/3 объема, посыпьте орешками и корицей. Отправьте в микроволновую печь при 800 ВТ на 2-4 минуты. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Достаньте десерт из микроволновки, полейте медом и сразу подавайте к столу.

Советы:

Йогурт используйте любой.

Кекс можно приготовить в одной широкой форме.

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