Рецепты
15
1 мин

Как приготовить паштет из фасоли

Паштет из фасоли — это настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто любит полезные, простые рецепты. Кремовая структура, пикантный вкус сделают это блюдо любимым в вашем меню.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Паштет из фасоли

Паштет из фасоли / © Credits

Для этого смешайте отварную фасоль, обжаренный лук с морковью, орехами, чесноком, специями и пробейте погружным блендером. Намажьте на кусочек хлеба, тоста или крекера или используйте как основу для бутербродов или закусок.

Ингредиенты

фасоль
200 г
лук
2 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
орехи грецкие
50 г
паприка молотая
0,5 ч. л.
кориандр молотый
¼ ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
перец черный молотый.
соль

  1. Фасоль залейте водой и оставьте на 8-10 часов, затем воду слейте, промойте. Залейте чистой водой и поставьте на огонь, доведите до кипения, огонь убавьте, снимите пену и варите на среднем огне 60 минут до мягкости.

  2. Слейте отвар (оставьте 100-120 миллилитров) и взбейте фасоль погружным блендером до однородной массы.

  3. Лук, морковь, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.

  4. Грецкие орехи, слегка поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом.

  5. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности, выложите морковь и обжарьте до мягкости, добавьте грецкие орехи, чеснок, паприку, кориандр, перец черный молотый, посолите и протушите две минуты.

  6. В чашу блендера к фасоли влейте 50-60 миллилитров отвара, выложите обжаренные овощи со специями и пробейте еще раз до гладкой, однородной массы.

  7. Выложите в герметическую емкость и храните в холодильнике.

  8. Перед подачей паштет охладите.

Советы:

  • При необходимости добавьте еще фасолевого отвара, чтобы паштет получился более нежным.

  • Фасоль можно замочить на ночь.

