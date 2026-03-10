- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить паштет из фасоли
Паштет из фасоли — это настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто любит полезные, простые рецепты. Кремовая структура, пикантный вкус сделают это блюдо любимым в вашем меню.
Для этого смешайте отварную фасоль, обжаренный лук с морковью, орехами, чесноком, специями и пробейте погружным блендером. Намажьте на кусочек хлеба, тоста или крекера или используйте как основу для бутербродов или закусок.
Ингредиенты
- фасоль
- 200 г
- лук
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- орехи грецкие
- 50 г
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- кориандр молотый
- ¼ ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый.
-
- соль
-
Фасоль залейте водой и оставьте на 8-10 часов, затем воду слейте, промойте. Залейте чистой водой и поставьте на огонь, доведите до кипения, огонь убавьте, снимите пену и варите на среднем огне 60 минут до мягкости.
Слейте отвар (оставьте 100-120 миллилитров) и взбейте фасоль погружным блендером до однородной массы.
Лук, морковь, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.
Грецкие орехи, слегка поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом.
В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности, выложите морковь и обжарьте до мягкости, добавьте грецкие орехи, чеснок, паприку, кориандр, перец черный молотый, посолите и протушите две минуты.
В чашу блендера к фасоли влейте 50-60 миллилитров отвара, выложите обжаренные овощи со специями и пробейте еще раз до гладкой, однородной массы.
Выложите в герметическую емкость и храните в холодильнике.
Перед подачей паштет охладите.
Советы:
При необходимости добавьте еще фасолевого отвара, чтобы паштет получился более нежным.
Фасоль можно замочить на ночь.