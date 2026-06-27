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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить пасту со шпинатом в сливочном соусе

Блюдо получается очень вкусное, но при этом простое и быстрое в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
311 ккал
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Паста со шпинатом в сливочном соусе

Паста со шпинатом в сливочном соусе / © Credits

Это отличный вариант для ужина, когда долго стоять у плиты совсем не хочется.

Ингредиенты

паста (спагетти, фетутучини, пенне
250 г
шпинат свежий
200 г
сливки 10%
200 мл
чеснок
2 зубчика
твердый сыр
70 г
сливочное масло
20 г
мускатный орех
¼ ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите, отварите пасту, согласно инструкции, и откиньте на дуршлаг.

  2. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  3. Чеснок очистите, и мелко нарежьте.

  4. Шпинат переберите и удалите грубые стебли. Листья тщательно промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, если большие листья — нарежьте.

  5. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте чеснок и обжарьте около одной минуты до появления аромата.

  6. Выложите шпинат и готовьте, помешивая, две минуты, пока листья не уменьшатся в размере, затем влейте сливки, добавьте перец черный молотый, мускатный орех, посолите, доведите до кипения и тушите на медленном огне 1-2 минуты, переложите пасту в сковороду, перемешайте и тушите еще на медленном огне 1-2 минуты.

  7. Разложите пасту по тарелкам и обильно посыпьте сыром.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
51
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