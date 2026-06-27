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Как приготовить пасту со шпинатом в сливочном соусе
Блюдо получается очень вкусное, но при этом простое и быстрое в приготовлении.
Это отличный вариант для ужина, когда долго стоять у плиты совсем не хочется.
Ингредиенты
- паста (спагетти, фетутучини, пенне
- 250 г
- шпинат свежий
- 200 г
- сливки 10%
- 200 мл
- чеснок
- 2 зубчика
- твердый сыр
- 70 г
- сливочное масло
- 20 г
- мускатный орех
- ¼ ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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В большой кастрюле вскипятите воду, посолите, отварите пасту, согласно инструкции, и откиньте на дуршлаг.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
Чеснок очистите, и мелко нарежьте.
Шпинат переберите и удалите грубые стебли. Листья тщательно промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, если большие листья — нарежьте.
В сковороде растопите сливочное масло, добавьте чеснок и обжарьте около одной минуты до появления аромата.
Выложите шпинат и готовьте, помешивая, две минуты, пока листья не уменьшатся в размере, затем влейте сливки, добавьте перец черный молотый, мускатный орех, посолите, доведите до кипения и тушите на медленном огне 1-2 минуты, переложите пасту в сковороду, перемешайте и тушите еще на медленном огне 1-2 минуты.
Разложите пасту по тарелкам и обильно посыпьте сыром.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.