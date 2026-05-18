Как приготовить песто из рукколы
Песто из рукколы получается более ярким и пикантным по вкусу, чем распространенный вид песто из базилика.
Отлично подойдет к мясу, рыбе, макаронам, пицце, брускетам или в качестве заправки для салатов. Храните в холодильнике, в стеклянной, герметичной емкости.
Ингредиенты
- руккола
- 130 г
- орехи кедровые
- 40 г
- оливковое масло
- 100 мл
- сыр «Пармезан»
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- сок лимона
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Рукколу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Кедровые орешки слегка обжарьте на сухой сковороде.
Сыр натрите на мелкой терке.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В чашу блендера выложите рукколу, орехи, сыр, чеснок, лимонный сок и измельчите до состояния крупной крошки, постепенно тонкой струйкой влейте оливковое масло и еще раз пробейте блендером до однородной массы.
Добавьте черный молотый перец, соль по вкусу, перемешайте и выложите в стеклянную емкость с плотной крышкой.
Советы:
Песто из рукколы можно хранить в холодильнике семь дней.