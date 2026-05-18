ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить песто из рукколы

Песто из рукколы получается более ярким и пикантным по вкусу, чем распространенный вид песто из базилика.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
430 ккал
Комментарии
Песто из рукколы

Песто из рукколы / © Credits

Отлично подойдет к мясу, рыбе, макаронам, пицце, брускетам или в качестве заправки для салатов. Храните в холодильнике, в стеклянной, герметичной емкости.

Ингредиенты

руккола
130 г
орехи кедровые
40 г
оливковое масло
100 мл
сыр «Пармезан»
100 г
чеснок
2 зубчика
сок лимона
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Рукколу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Кедровые орешки слегка обжарьте на сухой сковороде.

  3. Сыр натрите на мелкой терке.

  4. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  5. В чашу блендера выложите рукколу, орехи, сыр, чеснок, лимонный сок и измельчите до состояния крупной крошки, постепенно тонкой струйкой влейте оливковое масло и еще раз пробейте блендером до однородной массы.

  6. Добавьте черный молотый перец, соль по вкусу, перемешайте и выложите в стеклянную емкость с плотной крышкой.

Советы:

  • Песто из рукколы можно хранить в холодильнике семь дней.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie