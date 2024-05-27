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Как приготовить пиццу-рожок: интересный рецепт из Instagram

Как приготовить пиццу-рожок: интересный рецепт из Instagram

Оригинальный порционный рецепт традиционной пиццы, идеально вкусный на завтрак или когда пришли гости.

На своей странице Instagram Yemek Nerede Yiyelim опубликовали интересный рецепт пиццы, который можно быстро и легко приготовить для большой семьи или компании друзей.

Ингредиенты

Тортилья
3 шт
Соус для пиццы
Сыр болгарский
80 гр
Моцарелла
80 гр
Оливки
6 шт
Кукуруза
100 гр

Приготовление:

  • Разрежьте листки тортильи пополам;
  • Каждую половинку заверните в форму рожка и защепите зубочисткой, чтобы он держал форму;
  • Поставьте рожки выпекать в предварительно разогретую до 180 ° C духовку на 8 минут;
  • Запеченные рожки положите в другую форму для выпекания (она должна быть достаточно глубокая), чтобы было удобно наполнять их начинкой;
  • Смажьте заготовки соусом, добавьте болгарский сыр и моцареллу, оливки и кукурузу;
  • Запекайте еще 10 минут, чтобы сыр расплавился.

Советы:

  • Не извлекайте зубочистки из формы до самой подачи на стол;
  • Начинку можно изменить по вкусу, добавив колбасу или мясо.

Также, этот рецепт прекрасно подойдет к столу детского праздника, ведь малышам будет удобно есть такие запеченные "кусочки" пиццы.

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