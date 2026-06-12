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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить пирог с огурцом и тунцом — простой рецепт

Это блюдо сочетает хрустящее слоеное тесто, нежный крем-сыр, сочный тунец и свежий огурец, все это создает фантастическую симфонию вкуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Комментарии
пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking

пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Пирог с огурцом, крем-сыром и тунцом, о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, — это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта. Хрустящая «чаша» из слоеного теста становится основой для нежной начинки из тунца и крем-сыра, а огурец добавляет свежести, легкости и балансирует каждый слой.

Ингредиенты

слоёное тесто
1 лист
желток
1 шт.
кунжут
измельчённые орехи
тунец (без жидкости)
1 банка
красный лук (мелко нарезанный)
крем-сыр
цедра лимона
соль
перец
паприка
специи
огурец (тонко нарезанный)
1 шт.
соевый соус
кунжут для подачи
пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking / © Instagram

пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала духовку разогревают до 180°C.

  2. Лист слоеного теста аккуратно выкладывают на перевернутую круглую форму для запекания, формируют своеобразную «чашу».

  3. Сверху тесто смазывают желтком, посыпают кунжутом и орехами.

  4. Отправляют в духовку до золотистой корочки.

  5. После выпекания основе дают остыть и осторожно снимают с формы.

  6. Далее в миске смешивают тунец, красный лук, крем-сыр, лимонную цедру и специи.

  7. На дно «чаши» выкладывают часть начинки, сверху добавляют огурец, повторяют слои еще раз и финализируют соевым соусом и кунжутом.

В этом пироге есть все, что любят современные гастроэстеты, а именно, текстура, контраст температур и легкий азиатский акцент. И самое приятное, что это блюдо не требует сложных техник приготовления, лишь немного времени, базовые ингредиенты и желание сделать свой обычный обед вкуснее, чем обычно.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
90
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