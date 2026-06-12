пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Пирог с огурцом, крем-сыром и тунцом, о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, — это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта. Хрустящая «чаша» из слоеного теста становится основой для нежной начинки из тунца и крем-сыра, а огурец добавляет свежести, легкости и балансирует каждый слой.

Ингредиенты слоёное тесто 1 лист желток 1 шт. кунжут измельчённые орехи тунец (без жидкости) 1 банка красный лук (мелко нарезанный) крем-сыр цедра лимона соль перец паприка специи огурец (тонко нарезанный) 1 шт. соевый соус кунжут для подачи

пирог с огурцом и тунцом instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

Сначала духовку разогревают до 180°C. Лист слоеного теста аккуратно выкладывают на перевернутую круглую форму для запекания, формируют своеобразную «чашу». Сверху тесто смазывают желтком, посыпают кунжутом и орехами. Отправляют в духовку до золотистой корочки. После выпекания основе дают остыть и осторожно снимают с формы. Далее в миске смешивают тунец, красный лук, крем-сыр, лимонную цедру и специи. На дно «чаши» выкладывают часть начинки, сверху добавляют огурец, повторяют слои еще раз и финализируют соевым соусом и кунжутом.

В этом пироге есть все, что любят современные гастроэстеты, а именно, текстура, контраст температур и легкий азиатский акцент. И самое приятное, что это блюдо не требует сложных техник приготовления, лишь немного времени, базовые ингредиенты и желание сделать свой обычный обед вкуснее, чем обычно.

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