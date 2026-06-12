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Как приготовить пирог с огурцом и тунцом — простой рецепт
Это блюдо сочетает хрустящее слоеное тесто, нежный крем-сыр, сочный тунец и свежий огурец, все это создает фантастическую симфонию вкуса.
Пирог с огурцом, крем-сыром и тунцом, о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, — это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта. Хрустящая «чаша» из слоеного теста становится основой для нежной начинки из тунца и крем-сыра, а огурец добавляет свежести, легкости и балансирует каждый слой.
Ингредиенты
- слоёное тесто
- 1 лист
- желток
- 1 шт.
- кунжут
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- измельчённые орехи
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- тунец (без жидкости)
- 1 банка
- красный лук (мелко нарезанный)
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- крем-сыр
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- цедра лимона
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- соль
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- перец
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- паприка
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- специи
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- огурец (тонко нарезанный)
- 1 шт.
- соевый соус
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- кунжут для подачи
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Приготовление
Сначала духовку разогревают до 180°C.
Лист слоеного теста аккуратно выкладывают на перевернутую круглую форму для запекания, формируют своеобразную «чашу».
Сверху тесто смазывают желтком, посыпают кунжутом и орехами.
Отправляют в духовку до золотистой корочки.
После выпекания основе дают остыть и осторожно снимают с формы.
Далее в миске смешивают тунец, красный лук, крем-сыр, лимонную цедру и специи.
На дно «чаши» выкладывают часть начинки, сверху добавляют огурец, повторяют слои еще раз и финализируют соевым соусом и кунжутом.
В этом пироге есть все, что любят современные гастроэстеты, а именно, текстура, контраст температур и легкий азиатский акцент. И самое приятное, что это блюдо не требует сложных техник приготовления, лишь немного времени, базовые ингредиенты и желание сделать свой обычный обед вкуснее, чем обычно.