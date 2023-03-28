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Как приготовить пирожки с капустой: рецепт идеального дрожжевого теста на майонезе

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1048
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить пирожки с капустой: рецепт идеального дрожжевого теста на майонезе

Фото: Credits

Если вы ищете идеальное тесто для пирожков – попробуйте приготовить его с добавлением майонеза. Выпечка получается нежной и хрустящей.

В состав теста входят дрожжи, майонез, вода и мука. В качестве начинки мы взяли жареную капусту.

Ингредиенты

Для теста

  • мука – 400 г
  • вода теплая  – 250 мл
  • дрожжи свежие – 15 г
  • майонез 67% – 2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • растительное масло (для жарки)

Для начинки

  • белокочанная капуста – 300 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • соль
  • растительное масло (для жарки)

Приготовление

В теплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар, майонез, соль, просеянную муку. Перемешайте и замесите тесто. Если тесто прилипает, то руки смазывайте растительным маслом. Тесто переложите в миску, накройте кухонным полотенцем. Поставьте в теплое место. За это время оно должно увеличиться в 2-3 раза.

Приготовьте капустную начинку: измельчите лук, натрите морковь на средней терке и обжарьте на небольшом количестве растительного масла пять минут до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту, соль и тушите начинку на медленном огне 15 минут.

Когда тесто готово, разделите его на 14 равных кусочков, скатывая в шарик, затем каждый раскатайте в лепешку. Сверху выложите капустную начинку и защипните края. На разогретом растительном масле на среднем огне выкладывайте пирожки швом вниз и обжаривайте примерно по две минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

  • Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее растительное масло.
  • Готовить пирожки можно с разной начинкой.

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Дата публикации
Просмотры
1048
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