Как приготовить пирожки с капустой: рецепт идеального дрожжевого теста на майонезе

Если вы ищете идеальное тесто для пирожков – попробуйте приготовить его с добавлением майонеза. Выпечка получается нежной и хрустящей.

В состав теста входят дрожжи, майонез, вода и мука. В качестве начинки мы взяли жареную капусту.

Ингредиенты

Для теста

мука – 400 г

вода теплая – 250 мл

дрожжи свежие – 15 г

майонез 67% – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

растительное масло (для жарки)

Для начинки

белокочанная капуста – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

соль

растительное масло (для жарки)

Приготовление

В теплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар, майонез, соль, просеянную муку. Перемешайте и замесите тесто. Если тесто прилипает, то руки смазывайте растительным маслом. Тесто переложите в миску, накройте кухонным полотенцем. Поставьте в теплое место. За это время оно должно увеличиться в 2-3 раза.

Приготовьте капустную начинку: измельчите лук, натрите морковь на средней терке и обжарьте на небольшом количестве растительного масла пять минут до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту, соль и тушите начинку на медленном огне 15 минут.

Когда тесто готово, разделите его на 14 равных кусочков, скатывая в шарик, затем каждый раскатайте в лепешку. Сверху выложите капустную начинку и защипните края. На разогретом растительном масле на среднем огне выкладывайте пирожки швом вниз и обжаривайте примерно по две минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее растительное масло.

Готовить пирожки можно с разной начинкой.

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