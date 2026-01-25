ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
6
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить пиццу из пельменей — кулинарная хитрость, которая спасает ужин во время блэкаута

Размороженные пельмени — одна из тех мелких бытовых катастроф, которые случаются неожиданно: свет пропал, морозилка не выдержала и любимый полуфабрикат вот-вот превратится в кулинарную «квашню». Но вместо того, чтобы прощаться с продуктами, украинцы все чаще выбирают другое решение — креативность.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
пицца из пельменей instagram.com/pava_vb

пицца из пельменей instagram.com/pava_vb / © Instagram

Повар Bzhezynskyi Vadym предложил неожиданный, но очень вкусный выход, а именно, превратить пельмени в пиццу.

Кухня в условиях нестабильности давно перестала быть местом строгих правил. Сегодня она — пространство импровизации, быстрых решений и разумного использования продуктов. Фудтренд на минимизацию пищевых отходов лишь усиливает интерес к таким рецептам: простым, нестандартным и максимально практичным.

Идея пиццы из пельменей звучит как эксперимент, но на самом деле имеет вполне логичное объяснение. Тесто пельменей — это уже готовая основа: мука, вода, яйца. Когда пельмени размораживаются, их легко превратить в пластичную массу, которая идеально подходит для пиццы.

Ингредиенты

Основа

  • Пельмени размороженные 400-500 г

Соус

  • Томатная паста 3-4 ст. л

  • Оливковое масло 1-2 ст. л

  • Орегано 1 ч. л

  • Соль

  • Перец

Начинка

  • Красный лук 1 шт

  • Помидоры 2-3 шт.

  • Твердый сыр 100-150 г

Приготовление

  1. Размороженные пельмени выложите на противень, застеленный пергаментом. Руками осторожно разомните их, соедините в единое полотно и придайте желаемую форму — круглую или прямоугольную. Именно в этот момент пельмени перестают быть пельменями и превращаются в основу вашей пиццы.

  2. Для классического томатного соуса смешайте томатную пасту, оливковое масло, орегано, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности и равномерно намажьте основу.

  3. Дальше — полная свобода, но базовый вариант от повара выглядит так: тонко нарезанный красный лук, сочные помидоры и тертый твердый сыр

  4. Все выкладывается слоями поверх соуса.

  5. Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте до золотистой корочки и полного расплавления сыра. Точное время зависит от толщины основы и мощности духовки, но обычно это 15-20 мин.

Пицца из пельменей — это больше, чем просто рецепт. Это пример того, как в сложных условиях рождаются новые кулинарные идеи, которые сочетают практичность и удовольствие. Она не требует сложных ингредиентов, спасает продукты от помойки и доказывает, что даже в самых неожиданных ситуациях можно приготовить что-то оригинальное.

Дата публикации
Количество просмотров
6
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie