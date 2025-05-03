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Как приготовить полезные чипсы, которые не испортят фигуру
Когда хочется чем-то похрустеть, рука так и тянется к пачке магазинных чипсов. Но все мы знаем, что в них большое количество соли, усилителей вкуса, вредных жиров и калорий.
Повар Александр Огородник поделился простым рецептом полезных чипсов, которые легко приготовить на дому, они действительно вкусны и безопасны для фигуры.
Почему домашние чипсы лучше магазинных
Меньше калорий и вредных жиров
Нет консервантов и глутаматов
Многие варианты приправ — выбирайте по своему вкусу
Легко готовятся из лаваша или тортильи.
Ингредиенты
- Тонкий лаваш (или пшеничная тортилья)
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- Масло
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- Сухой чеснок
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- Сухой лук
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- Сухой укроп
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- Соль
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- Перец
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Приготовление
Порежьте лаваш или тортилью на треугольники как настоящие чипсы.
В небольшой миске смешайте специи с растительным маслом.
Смажьте чипсы ароматной смесью и перемешайте.
Выложите на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
Запекайте духовку в разогретой до 180°C примерно 15–20 мин.
Каждые 5 мин переворачивайте или перемешивайте, чтобы чипсы равномерно подрумянились.
Как подавать
С домашним хумусом
С греческим йогуртом, зеленью и лимоном
С гуакамоле или соусом сальса
Вариации
Сладкий вариант: добавьте немного корицы, сахара и запекайте — идеально к чаю.
С сыром: перед запеканием посыпьте тертым пармезаном или веганской альтернативой.
Такие чипсы удобно взять с собой в дорогу, на работу или даже дать детям в школу как полезную альтернативу снекам.
Приятного аппетита и будьте здоровы!