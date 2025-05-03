Как приготовить полезные чипсы, которые не испортят фигуру / © Credits

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Повар Александр Огородник поделился простым рецептом полезных чипсов, которые легко приготовить на дому, они действительно вкусны и безопасны для фигуры.

Почему домашние чипсы лучше магазинных

Меньше калорий и вредных жиров

Нет консервантов и глутаматов

Многие варианты приправ — выбирайте по своему вкусу

Легко готовятся из лаваша или тортильи.

Ингредиенты Тонкий лаваш (или пшеничная тортилья) Масло Сухой чеснок Сухой лук Сухой укроп Соль Перец

Приготовление

Порежьте лаваш или тортилью на треугольники как настоящие чипсы. В небольшой миске смешайте специи с растительным маслом. Смажьте чипсы ароматной смесью и перемешайте. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте духовку в разогретой до 180°C примерно 15–20 мин. Каждые 5 мин переворачивайте или перемешивайте, чтобы чипсы равномерно подрумянились.

Как подавать

С домашним хумусом

С греческим йогуртом, зеленью и лимоном

С гуакамоле или соусом сальса

Вариации

Сладкий вариант: добавьте немного корицы, сахара и запекайте — идеально к чаю.

С сыром: перед запеканием посыпьте тертым пармезаном или веганской альтернативой.

Такие чипсы удобно взять с собой в дорогу, на работу или даже дать детям в школу как полезную альтернативу снекам.

Приятного аппетита и будьте здоровы!

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