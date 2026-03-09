Как приготовить полезные оладьи из брокколи по простому рецепту для полезного завтрака

оладьи из брокколи / © Credits

Реклама

Фудблогер Рома Емец предложил простой и полезный способ приготовить этот суперфуд — нежные оладьи из брокколи, которые идеально подойдут для завтрака, легкого обеда или здорового перекуса.

Этот овощ поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и помогает организму бороться со стрессом. Однако не все любят брокколи в классическом виде — вареной или на пару. Именно поэтому рецепты, которые делают ее вкусной и интересной, набирают популярность в кулинарных блогах.

Ингредиенты

свежая брокколи 100 г

укроп

петрушка

яйцо 1 шт.

миндальное молоко 70 г

молотый кориандр ½ ч. л

соль

оливковое масло 1 ст. л

соус ворчестер 1 ст. л

белый винный уксус ½ ст. л

рисовая мука 2 ст. л

разрыхлитель ½ ч. л

Приготовление

Соцветия брокколи мелко нарежьте ножом или натрите овощ на крупной терке, так текстура оладий будет более нежной. К брокколи добавьте яйцо, миндальное молоко, зелень, специи, рисовую муку, разрыхлитель, соус ворчестер и винный уксус. Все хорошо перемешайте до однородной массы. На сковороде разогрейте оливковое масло. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 2 мин с каждой стороны. Желательно накрыть сковороду крышкой, так они равномерно пропекутся.

Подача

Оладьи из брокколи прекрасно сочетаются с различными соусами, но лучшие варианты:

Реклама

йогуртовый соус с зеленью

сметана

авокадо-паста

легкий чесночный соус

Также их можно подавать с яйцом пашот или салатом и тогда блюдо превратится в полноценный бранч.

Иногда самые простые рецепты становятся настоящим открытием. Оладьи из брокколи — именно такой случай, ведь это полезное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит на вкус. Если хочется добавить в рацион больше зеленых овощей, но без сложных кулинарных экспериментов, этот рецепт — идеальный вариант.