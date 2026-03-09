ТСН в социальных сетях

Рецепты
109
2 мин

Как приготовить полезные оладьи из брокколи по простому рецепту для полезного завтрака

Если вам кажется, что брокколи — это только гарнир к обеду или ингредиент для супа, пора пересмотреть свои кулинарные привычки.

Станислава Бондаренко
оладьи из брокколи

оладьи из брокколи / © Credits

Фудблогер Рома Емец предложил простой и полезный способ приготовить этот суперфуд — нежные оладьи из брокколи, которые идеально подойдут для завтрака, легкого обеда или здорового перекуса.

Этот овощ поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и помогает организму бороться со стрессом. Однако не все любят брокколи в классическом виде — вареной или на пару. Именно поэтому рецепты, которые делают ее вкусной и интересной, набирают популярность в кулинарных блогах.

Ингредиенты

  • свежая брокколи 100 г

  • укроп

  • петрушка

  • яйцо 1 шт.

  • миндальное молоко 70 г

  • молотый кориандр ½ ч. л

  • соль

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соус ворчестер 1 ст. л

  • белый винный уксус ½ ст. л

  • рисовая мука 2 ст. л

  • разрыхлитель ½ ч. л

Приготовление

  1. Соцветия брокколи мелко нарежьте ножом или натрите овощ на крупной терке, так текстура оладий будет более нежной.

  2. К брокколи добавьте яйцо, миндальное молоко, зелень, специи, рисовую муку, разрыхлитель, соус ворчестер и винный уксус. Все хорошо перемешайте до однородной массы.

  3. На сковороде разогрейте оливковое масло. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 2 мин с каждой стороны. Желательно накрыть сковороду крышкой, так они равномерно пропекутся.

Подача

Оладьи из брокколи прекрасно сочетаются с различными соусами, но лучшие варианты:

  • йогуртовый соус с зеленью

  • сметана

  • авокадо-паста

  • легкий чесночный соус

Также их можно подавать с яйцом пашот или салатом и тогда блюдо превратится в полноценный бранч.

Иногда самые простые рецепты становятся настоящим открытием. Оладьи из брокколи — именно такой случай, ведь это полезное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит на вкус. Если хочется добавить в рацион больше зеленых овощей, но без сложных кулинарных экспериментов, этот рецепт — идеальный вариант.

