- Рецепты
- 109
- 2 мин
Как приготовить полезные оладьи из брокколи по простому рецепту для полезного завтрака
Если вам кажется, что брокколи — это только гарнир к обеду или ингредиент для супа, пора пересмотреть свои кулинарные привычки.
Фудблогер Рома Емец предложил простой и полезный способ приготовить этот суперфуд — нежные оладьи из брокколи, которые идеально подойдут для завтрака, легкого обеда или здорового перекуса.
Этот овощ поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и помогает организму бороться со стрессом. Однако не все любят брокколи в классическом виде — вареной или на пару. Именно поэтому рецепты, которые делают ее вкусной и интересной, набирают популярность в кулинарных блогах.
Ингредиенты
свежая брокколи 100 г
укроп
петрушка
яйцо 1 шт.
миндальное молоко 70 г
молотый кориандр ½ ч. л
соль
оливковое масло 1 ст. л
соус ворчестер 1 ст. л
белый винный уксус ½ ст. л
рисовая мука 2 ст. л
разрыхлитель ½ ч. л
Приготовление
Соцветия брокколи мелко нарежьте ножом или натрите овощ на крупной терке, так текстура оладий будет более нежной.
К брокколи добавьте яйцо, миндальное молоко, зелень, специи, рисовую муку, разрыхлитель, соус ворчестер и винный уксус. Все хорошо перемешайте до однородной массы.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 2 мин с каждой стороны. Желательно накрыть сковороду крышкой, так они равномерно пропекутся.
Подача
Оладьи из брокколи прекрасно сочетаются с различными соусами, но лучшие варианты:
йогуртовый соус с зеленью
сметана
авокадо-паста
легкий чесночный соус
Также их можно подавать с яйцом пашот или салатом и тогда блюдо превратится в полноценный бранч.
Иногда самые простые рецепты становятся настоящим открытием. Оладьи из брокколи — именно такой случай, ведь это полезное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит на вкус. Если хочется добавить в рацион больше зеленых овощей, но без сложных кулинарных экспериментов, этот рецепт — идеальный вариант.