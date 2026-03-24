Как приготовить постные кнедлики к идеальному сегединскому гуляшу — рецепт вкусного украинского блюда
Есть блюда, которые не просто насыщают, они успокаивают, «обнимают» и возвращают ощущение дома. Постные кнедлики с нежным сегединским гуляшом — именно такая гастрономическая терапия, которую хочется готовить снова и снова.
Украинская кухня сегодня переживает новую волну популярности и не только из-за традиций, но и благодаря современным фудблогерам, которые переосмысливают знакомые рецепты. Именно так делает фудблогер Emiliya Yevtushenko, ее версия постных кнедликов в сочетании с сегединским гуляшом — это баланс нежности, насыщенности и той самой «домашности», которую сложно подделать.
Постные кнедли
Ингредиенты
вода 300 мл
масло 50 мл
сахар 50 г
соль 0,5 ч. л
прессованные дрожжи 25 г
мука 550-570 г
Приготовление
В сотейнике доводим до кипения воду с маслом, сахаром и солью. Это маленький, но важный лайфхак, так вкус становится глубже.
Горячую смесь соединяем с холодной водой, чтобы получить комфортную температуру для дрожжей.
Добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
Постепенно вводим муку и вымешиваем примерно 15 мин. Тесто должно быть мягким, эластичным и немного липким. Для удобства, можно слегка смазать руки маслом.
Оставляем тесто в теплом месте на 1-1 ч 15 мин. Оно должно увеличиться вдвое, это знак, что все идет правильно.
Формируем длинные «колбаски» и даем им еще 10-15 мин отдохнуть.
Затем варим в подсоленной воде 15-20 мин или готовим на пару, для еще более нежной текстуры.
Нарезаем ниткой или очень острым ножом.
Сегединский гуляш
Ингредиенты
мясо (свинина или говядина) 500 г
лук 1 шт.
морковь 1 шт.
квашеная капуста 400 г
томатная паста 2 ст. л
паприка 1 ч. л
вода 200 мл
сливки или сметана 100 мл
масло 2-3 ст. л
соль
перец
зелень
Приготовление
Обжариваем или тушим мясо с томатной пастой до мягкости.
Отдельно обжариваем лук и морковь до золотистости.
Добавляем паприку и даем ей «раскрыться» буквально несколько секунд.
Добавляем квашеную капусту (без промывки, если любите яркую кислинку).
Вливаем воду и тушим примерно 20 мин.
Солим, перчим, добавляем сливки или сметану и доводим до кипения.
Зелень добавляем уже перед подачей.
Подача
Теплые кнедлики с щедрой порцией гуляша сверху, много соуса и свежая зелень. Это именно тот случай, когда «больше соуса» — всегда правильное решение.
Постные кнедлики с сегединским гуляшом — это не просто блюдо, а настоящий гастрономический комфорт. И, возможно, именно такие рецепты сегодня нужны больше всего, ведь они возвращают ощущение стабильности, тепла и дома.