Как приготовить постные кнедлики к идеальному сегединскому гуляшу — рецепт вкусного украинского блюда

Есть блюда, которые не просто насыщают, они успокаивают, «обнимают» и возвращают ощущение дома. Постные кнедлики с нежным сегединским гуляшом — именно такая гастрономическая терапия, которую хочется готовить снова и снова.

Станислава Бондаренко
Песные кнедлики к идеальному Сегединскому гуляшу instagram.com_emiliya.yevtushenko / © Instagram

Украинская кухня сегодня переживает новую волну популярности и не только из-за традиций, но и благодаря современным фудблогерам, которые переосмысливают знакомые рецепты. Именно так делает фудблогер Emiliya Yevtushenko, ее версия постных кнедликов в сочетании с сегединским гуляшом — это баланс нежности, насыщенности и той самой «домашности», которую сложно подделать.

Постные кнедли

Ингредиенты

  • вода 300 мл

  • масло 50 мл

  • сахар 50 г

  • соль 0,5 ч. л

  • прессованные дрожжи 25 г

  • мука 550-570 г

Приготовление

  1. В сотейнике доводим до кипения воду с маслом, сахаром и солью. Это маленький, но важный лайфхак, так вкус становится глубже.

  2. Горячую смесь соединяем с холодной водой, чтобы получить комфортную температуру для дрожжей.

  3. Добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.

  4. Постепенно вводим муку и вымешиваем примерно 15 мин. Тесто должно быть мягким, эластичным и немного липким. Для удобства, можно слегка смазать руки маслом.

  5. Оставляем тесто в теплом месте на 1-1 ч 15 мин. Оно должно увеличиться вдвое, это знак, что все идет правильно.

  6. Формируем длинные «колбаски» и даем им еще 10-15 мин отдохнуть.

  7. Затем варим в подсоленной воде 15-20 мин или готовим на пару, для еще более нежной текстуры.

  8. Нарезаем ниткой или очень острым ножом.

Сегединский гуляш

Ингредиенты

  • мясо (свинина или говядина) 500 г

  • лук 1 шт.

  • морковь 1 шт.

  • квашеная капуста 400 г

  • томатная паста 2 ст. л

  • паприка 1 ч. л

  • вода 200 мл

  • сливки или сметана 100 мл

  • масло 2-3 ст. л

  • соль

  • перец

  • зелень

Приготовление

  1. Обжариваем или тушим мясо с томатной пастой до мягкости.

  2. Отдельно обжариваем лук и морковь до золотистости.

  3. Добавляем паприку и даем ей «раскрыться» буквально несколько секунд.

  4. Добавляем квашеную капусту (без промывки, если любите яркую кислинку).

  5. Вливаем воду и тушим примерно 20 мин.

  6. Солим, перчим, добавляем сливки или сметану и доводим до кипения.

  7. Зелень добавляем уже перед подачей.

Подача

Теплые кнедлики с щедрой порцией гуляша сверху, много соуса и свежая зелень. Это именно тот случай, когда «больше соуса» — всегда правильное решение.

Постные кнедлики с сегединским гуляшом — это не просто блюдо, а настоящий гастрономический комфорт. И, возможно, именно такие рецепты сегодня нужны больше всего, ведь они возвращают ощущение стабильности, тепла и дома.

Следующая публикация

