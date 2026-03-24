Украинская кухня сегодня переживает новую волну популярности и не только из-за традиций, но и благодаря современным фудблогерам, которые переосмысливают знакомые рецепты. Именно так делает фудблогер Emiliya Yevtushenko, ее версия постных кнедликов в сочетании с сегединским гуляшом — это баланс нежности, насыщенности и той самой «домашности», которую сложно подделать.

Постные кнедли

Ингредиенты

вода 300 мл

масло 50 мл

сахар 50 г

соль 0,5 ч. л

прессованные дрожжи 25 г

мука 550-570 г

Приготовление

В сотейнике доводим до кипения воду с маслом, сахаром и солью. Это маленький, но важный лайфхак, так вкус становится глубже. Горячую смесь соединяем с холодной водой, чтобы получить комфортную температуру для дрожжей. Добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем. Постепенно вводим муку и вымешиваем примерно 15 мин. Тесто должно быть мягким, эластичным и немного липким. Для удобства, можно слегка смазать руки маслом. Оставляем тесто в теплом месте на 1-1 ч 15 мин. Оно должно увеличиться вдвое, это знак, что все идет правильно. Формируем длинные «колбаски» и даем им еще 10-15 мин отдохнуть. Затем варим в подсоленной воде 15-20 мин или готовим на пару, для еще более нежной текстуры. Нарезаем ниткой или очень острым ножом.

Сегединский гуляш

Ингредиенты

мясо (свинина или говядина) 500 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

квашеная капуста 400 г

томатная паста 2 ст. л

паприка 1 ч. л

вода 200 мл

сливки или сметана 100 мл

масло 2-3 ст. л

соль

перец

зелень

Приготовление

Обжариваем или тушим мясо с томатной пастой до мягкости. Отдельно обжариваем лук и морковь до золотистости. Добавляем паприку и даем ей «раскрыться» буквально несколько секунд. Добавляем квашеную капусту (без промывки, если любите яркую кислинку). Вливаем воду и тушим примерно 20 мин. Солим, перчим, добавляем сливки или сметану и доводим до кипения. Зелень добавляем уже перед подачей.

Подача

Теплые кнедлики с щедрой порцией гуляша сверху, много соуса и свежая зелень. Это именно тот случай, когда «больше соуса» — всегда правильное решение.

Постные кнедлики с сегединским гуляшом — это не просто блюдо, а настоящий гастрономический комфорт. И, возможно, именно такие рецепты сегодня нужны больше всего, ведь они возвращают ощущение стабильности, тепла и дома.