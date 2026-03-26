Как приготовить постные пончики на воде
Приготовьте простой и легкий рецепт вкусных пончиков на воде, которые совсем не уступают пончикам из сдобного теста.
Получаются нежными, мягкими, а готовятся из самых обычных продуктов, которые всегда найдутся у любой хозяйки на кухне.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 350 г
- вода
- 250 мл
- дрожжи сухие
- 1 ч. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
- 500 мл
- сахарная пудра.
В миску всыпьте просеянную муку, дрожжи, сахар, соль, перемешайте.
Влейте немного теплой воды, одну столовую ложку растительного масла и перемешайте тесто ложкой, постепенно подливайте в муку воду и перемешивайте.
Когда тесто станет густым, вымесите тесто руками 5-7 минут, пока оно не станет гладким, мягким и не липнущим к рукам.
Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут, пока оно не увеличится в два, три раза.
На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной около двух сантиметров.
Вырежьте круглой формочкой или стаканом кружки, накройте их полотенцем и оставьте на 20 минут.
Жарьте пончики, в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета, затем выложите их шумовкой на тарелку с бумажным полотенцем, таким образом, обжарьте все пончики.
Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Если тесто будет прилипать к рукам, смажьте их растительным маслом.