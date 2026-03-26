Рецепты
94
1 мин

Как приготовить постные пончики на воде

Приготовьте простой и легкий рецепт вкусных пончиков на воде, которые совсем не уступают пончикам из сдобного теста.

Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
303 ккал
Постные пончики на воде

Постные пончики на воде / © Credits

Получаются нежными, мягкими, а готовятся из самых обычных продуктов, которые всегда найдутся у любой хозяйки на кухне.

Ингредиенты

мука пшеничная
350 г
вода
250 мл
дрожжи сухие
1 ч. л.
сахар
2 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло
500 мл
сахарная пудра.

  1. В миску всыпьте просеянную муку, дрожжи, сахар, соль, перемешайте.

  2. Влейте немного теплой воды, одну столовую ложку растительного масла и перемешайте тесто ложкой, постепенно подливайте в муку воду и перемешивайте.

  3. Когда тесто станет густым, вымесите тесто руками 5-7 минут, пока оно не станет гладким, мягким и не липнущим к рукам.

  4. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут, пока оно не увеличится в два, три раза.

  5. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной около двух сантиметров.

  6. Вырежьте круглой формочкой или стаканом кружки, накройте их полотенцем и оставьте на 20 минут.

  7. Жарьте пончики, в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета, затем выложите их шумовкой на тарелку с бумажным полотенцем, таким образом, обжарьте все пончики.

  8. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Если тесто будет прилипать к рукам, смажьте их растительным маслом.

