Как приготовить постные пончики на воде

Получаются нежными, мягкими, а готовятся из самых обычных продуктов, которые всегда найдутся у любой хозяйки на кухне.

В миску всыпьте просеянную муку, дрожжи, сахар, соль, перемешайте.

Влейте немного теплой воды, одну столовую ложку растительного масла и перемешайте тесто ложкой, постепенно подливайте в муку воду и перемешивайте.

Когда тесто станет густым, вымесите тесто руками 5-7 минут, пока оно не станет гладким, мягким и не липнущим к рукам.

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут, пока оно не увеличится в два, три раза.

На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной около двух сантиметров.

Вырежьте круглой формочкой или стаканом кружки, накройте их полотенцем и оставьте на 20 минут.

Жарьте пончики, в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета, затем выложите их шумовкой на тарелку с бумажным полотенцем, таким образом, обжарьте все пончики.