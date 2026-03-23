- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить постный майонез без яиц и молока
Постный майонез без яиц и молока отлично подойдет тем, кто ищет замену классическому майонезу, в его состав входят простые продукты.
В итоге получится нежный, с пикантным вкусом майонез, готовится буквально за несколько минут и хранится в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 80 г
- вода
- 370 мл
- растительное масло
- 4 ст. л.
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- горчица острая
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- куркума
- щепотка
Просейте муку в сотейник, влейте 100-150 миллилитров воды и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков, затем влейте оставшуюся воду и еще раз перемешайте до однородной массы.
Отправьте сотейник на средний огонь, и постоянно помешивая, доведите до кипения, затем огонь убавьте до минимума и варите, постоянно помешивая, пока смесь слегка не загустеет (около 30-60 секунд).
Остудите до комнатной температуры.
В чашу блендера влейте растительное масло, лимонный сок, добавьте горчицу, куркуму, сахар, соль и взбейте 30-40 секунд, затем каждый раз взбивая, выкладывайте по 1-2 столовой ложки мучной смеси, пока соус не загустеет до желаемой консистенции.
Выложите в сухую емкость, плотно закройте и храните в холодильнике.
Советы:
Если вы хотите получить густой майонез, варите дольше, но учтите, что консистенция массы после остывания станет гуще.
Куркуму используйте по желанию, она придаст майонезу желтый цвет.