Как приготовить постный майонез без яиц и молока

Постный майонез без яиц и молока отлично подойдет тем, кто ищет замену классическому майонезу, в его состав входят простые продукты.

Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
520 ккал
Постный майонез без яиц и молока

В итоге получится нежный, с пикантным вкусом майонез, готовится буквально за несколько минут и хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты

мука пшеничная
80 г
вода
370 мл
растительное масло
4 ст. л.
лимонный сок
2 ст. л.
горчица острая
2 ст. л.
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
куркума
щепотка

  1. Просейте муку в сотейник, влейте 100-150 миллилитров воды и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков, затем влейте оставшуюся воду и еще раз перемешайте до однородной массы.

  2. Отправьте сотейник на средний огонь, и постоянно помешивая, доведите до кипения, затем огонь убавьте до минимума и варите, постоянно помешивая, пока смесь слегка не загустеет (около 30-60 секунд).

  3. Остудите до комнатной температуры.

  4. В чашу блендера влейте растительное масло, лимонный сок, добавьте горчицу, куркуму, сахар, соль и взбейте 30-40 секунд, затем каждый раз взбивая, выкладывайте по 1-2 столовой ложки мучной смеси, пока соус не загустеет до желаемой консистенции.

  5. Выложите в сухую емкость, плотно закройте и храните в холодильнике.

Советы:

  • Если вы хотите получить густой майонез, варите дольше, но учтите, что консистенция массы после остывания станет гуще.

  • Куркуму используйте по желанию, она придаст майонезу желтый цвет.

