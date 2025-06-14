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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы: рецепт олимпийских атлетов

В мире здорового питания природные электролитные напитки становятся все более популярными. Они помогают не только поддерживать водно-солевой баланс в организме, но и улучшают самочувствие после физических нагрузок, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют детоксикации.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
41 ккал
Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы.

Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы / © Credits

Об одном из таких рецептов рассказали на странице Oceans Bliss, более 20 лет назад им поделился олимпийский бегун и рецепт стал настоящей находкой для многих спортсменов и поклонников ЗОЖ.

Почему именно свекла

Свекла — это настоящий суперфуд.

  • Нитраты, которые расширяют сосуды и улучшают кровообращение, особенно полезно при физических нагрузках.

  • Калий и магний, являющиеся природными электролитами и помогающие регулировать баланс жидкостей в организме.

  • Бетаин, поддерживающий работу печени и помогающий бороться с воспалениями.

  • Антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

Когда вы добавляете в свекольный сок кокосовую воду, лимон и морскую соль, вы получаете комплексный, натуральный электролитный коктейль, который восстанавливает силы после тренировки или в жаркий день.

Ингредиенты

Свекольный сок
500 мл
Кокосовая вода без сахара
250 мл
Лимонный сок
½ шт.
Соль

Приготовление

  1. Выжмите сок из половины лимона.

  2. В большой миске или кувшине смешайте свекольный сок, кокосовую воду, лимонный сок и соль.

  3. Хорошо размешайте, чтобы соль полностью растворилась.

  4. Разлейте готовый напиток в стеклянные бутылочки или баночки. Храните в холодильнике до 4-5 дней.

Полезные свойства напитка

  • Поддерживает энергетический баланс при тренировках.

  • Быстро восстанавливает водно-солевой баланс.

  • Улучшает работу сердца и сосудов.

  • Способствует ясности ума и улучшению памяти.

  • Уменьшает мышечную усталость и боль после физических нагрузок.

Предостережение

  • Людям с камнями в почках следует употреблять свекольный сок с осторожностью из-за высокого содержания оксалатов.

  • При проблемах с низким артериальным давлением — проконсультироваться с врачом, поскольку свекольный сок может снижать давление.

Этот рецепт — прекрасная альтернатива магазинным спортивным напиткам, которые часто содержат искусственные красители, ароматизаторы и большое количество сахара. Натуральный свекольный электролит — это вкусно, полезно и очень просто.

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