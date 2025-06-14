Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы: рецепт олимпийских атлетов

Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы / © Credits

Реклама

Об одном из таких рецептов рассказали на странице Oceans Bliss, более 20 лет назад им поделился олимпийский бегун и рецепт стал настоящей находкой для многих спортсменов и поклонников ЗОЖ.

Почему именно свекла

Свекла — это настоящий суперфуд.

Нитраты, которые расширяют сосуды и улучшают кровообращение, особенно полезно при физических нагрузках.

Калий и магний, являющиеся природными электролитами и помогающие регулировать баланс жидкостей в организме.

Бетаин, поддерживающий работу печени и помогающий бороться с воспалениями.

Антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

Когда вы добавляете в свекольный сок кокосовую воду, лимон и морскую соль, вы получаете комплексный, натуральный электролитный коктейль, который восстанавливает силы после тренировки или в жаркий день.

Реклама

Ингредиенты Свекольный сок 500 мл Кокосовая вода без сахара 250 мл Лимонный сок ½ шт. Соль

Приготовление

Выжмите сок из половины лимона. В большой миске или кувшине смешайте свекольный сок, кокосовую воду, лимонный сок и соль. Хорошо размешайте, чтобы соль полностью растворилась. Разлейте готовый напиток в стеклянные бутылочки или баночки. Храните в холодильнике до 4-5 дней.

Полезные свойства напитка

Поддерживает энергетический баланс при тренировках.

Быстро восстанавливает водно-солевой баланс.

Улучшает работу сердца и сосудов.

Способствует ясности ума и улучшению памяти.

Уменьшает мышечную усталость и боль после физических нагрузок.

Предостережение

Людям с камнями в почках следует употреблять свекольный сок с осторожностью из-за высокого содержания оксалатов.

При проблемах с низким артериальным давлением — проконсультироваться с врачом, поскольку свекольный сок может снижать давление.

Этот рецепт — прекрасная альтернатива магазинным спортивным напиткам, которые часто содержат искусственные красители, ароматизаторы и большое количество сахара. Натуральный свекольный электролит — это вкусно, полезно и очень просто.