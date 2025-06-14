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Как приготовить природный электролитный напиток из свеклы: рецепт олимпийских атлетов
В мире здорового питания природные электролитные напитки становятся все более популярными. Они помогают не только поддерживать водно-солевой баланс в организме, но и улучшают самочувствие после физических нагрузок, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют детоксикации.
Об одном из таких рецептов рассказали на странице Oceans Bliss, более 20 лет назад им поделился олимпийский бегун и рецепт стал настоящей находкой для многих спортсменов и поклонников ЗОЖ.
Почему именно свекла
Свекла — это настоящий суперфуд.
Нитраты, которые расширяют сосуды и улучшают кровообращение, особенно полезно при физических нагрузках.
Калий и магний, являющиеся природными электролитами и помогающие регулировать баланс жидкостей в организме.
Бетаин, поддерживающий работу печени и помогающий бороться с воспалениями.
Антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.
Когда вы добавляете в свекольный сок кокосовую воду, лимон и морскую соль, вы получаете комплексный, натуральный электролитный коктейль, который восстанавливает силы после тренировки или в жаркий день.
Ингредиенты
- Свекольный сок
- 500 мл
- Кокосовая вода без сахара
- 250 мл
- Лимонный сок
- ½ шт.
- Соль
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Приготовление
Выжмите сок из половины лимона.
В большой миске или кувшине смешайте свекольный сок, кокосовую воду, лимонный сок и соль.
Хорошо размешайте, чтобы соль полностью растворилась.
Разлейте готовый напиток в стеклянные бутылочки или баночки. Храните в холодильнике до 4-5 дней.
Полезные свойства напитка
Поддерживает энергетический баланс при тренировках.
Быстро восстанавливает водно-солевой баланс.
Улучшает работу сердца и сосудов.
Способствует ясности ума и улучшению памяти.
Уменьшает мышечную усталость и боль после физических нагрузок.
Предостережение
Людям с камнями в почках следует употреблять свекольный сок с осторожностью из-за высокого содержания оксалатов.
При проблемах с низким артериальным давлением — проконсультироваться с врачом, поскольку свекольный сок может снижать давление.
Этот рецепт — прекрасная альтернатива магазинным спортивным напиткам, которые часто содержат искусственные красители, ароматизаторы и большое количество сахара. Натуральный свекольный электролит — это вкусно, полезно и очень просто.