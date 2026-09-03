Как приготовить пряный чай по рецепту первой леди Берд Джонсон: вкус Техаса в чашке

Леди Берд Джонсон / © Associated Press

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Клаудия «Леди Берд» Джонсон запомнилась не только как супруга президента Линдона Джонсона. Она активно поддерживала закон об озеленении автомагистралей 1965 года, занималась общественной деятельностью и на протяжении многих лет оставалась символом гостеприимства, об этом сообщило издание EatingWell.

Именно поэтому её фирменный пряный чай сегодня интересен не только как рецепт, но и как небольшая частичка истории. Напиток подавали в семейном доме Джонсонов в Стоунволле, штат Техас, и готовили как в горячем, так и в холодном виде, в зависимости от сезона.

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Леди Берд Джонсон / © Associated Press

Ингредиенты

черный чай — 4 пакетика

кипяток — 8 стаканов

замороженный концентрат лаймового напитка — 1 банка

замороженный апельсиновый сок — 1 банка

корица — 1 палочка

гвоздика — несколько бутонов

сахар

подсластитель

Приготовление

Заварите чай в большой кастрюле, залейте пакетики 8 стаканами кипятка. Добавьте замороженный лаймовый концентрат и апельсиновый сок, положите палочку корицы и несколько бутонов гвоздики. Доведите напиток до легкого кипения и проварите несколько минут. Подавать его можно горячим или охлажденным со льдом.

Современный вариант

Леди Берд Джонсон / © Associated Press

Рецепт легко адаптировать под свои вкусы. Если вам нравится более насыщенный пряный аромат, просто добавьте ещё несколько бутонов гвоздики. Хотите более мягкий вкус — уменьшите их количество или вовсе откажитесь от этой специи.

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Леди Берд также советовала добавлять сахар или подсластитель по своему вкусу. А для менее сладкой современной версии замороженные концентраты можно заменить свежим соком лайма и апельсина — это актуально, если хочется контролировать количество добавляемого сахара.

Рецепт рассчитан на большую компанию, но его легко уменьшить вдвое для небольшого количества гостей.

Этот чай — нечто большее, чем просто вкусный напиток, в нём чувствуется атмосфера техасского ранчо, семейных встреч и того самого южного гостеприимства, которым славилась леди Берд Джонсон.

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