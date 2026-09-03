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Как приготовить пряный чай по рецепту первой леди Берд Джонсон: вкус Техаса в чашке
Ароматный холодный чай, который бывшая первая леди США подавала гостям на семейном ранчо в Техасе, может стать прекрасным напитком для праздничного стола или просто для теплых, пусть и осенних дней.
Клаудия «Леди Берд» Джонсон запомнилась не только как супруга президента Линдона Джонсона. Она активно поддерживала закон об озеленении автомагистралей 1965 года, занималась общественной деятельностью и на протяжении многих лет оставалась символом гостеприимства, об этом сообщило издание EatingWell.
Именно поэтому её фирменный пряный чай сегодня интересен не только как рецепт, но и как небольшая частичка истории. Напиток подавали в семейном доме Джонсонов в Стоунволле, штат Техас, и готовили как в горячем, так и в холодном виде, в зависимости от сезона.
Ингредиенты
черный чай — 4 пакетика
кипяток — 8 стаканов
замороженный концентрат лаймового напитка — 1 банка
замороженный апельсиновый сок — 1 банка
корица — 1 палочка
гвоздика — несколько бутонов
сахар
подсластитель
Приготовление
Заварите чай в большой кастрюле, залейте пакетики 8 стаканами кипятка.
Добавьте замороженный лаймовый концентрат и апельсиновый сок, положите палочку корицы и несколько бутонов гвоздики.
Доведите напиток до легкого кипения и проварите несколько минут.
Подавать его можно горячим или охлажденным со льдом.
Современный вариант
Рецепт легко адаптировать под свои вкусы. Если вам нравится более насыщенный пряный аромат, просто добавьте ещё несколько бутонов гвоздики. Хотите более мягкий вкус — уменьшите их количество или вовсе откажитесь от этой специи.
Леди Берд также советовала добавлять сахар или подсластитель по своему вкусу. А для менее сладкой современной версии замороженные концентраты можно заменить свежим соком лайма и апельсина — это актуально, если хочется контролировать количество добавляемого сахара.
Рецепт рассчитан на большую компанию, но его легко уменьшить вдвое для небольшого количества гостей.
Этот чай — нечто большее, чем просто вкусный напиток, в нём чувствуется атмосфера техасского ранчо, семейных встреч и того самого южного гостеприимства, которым славилась леди Берд Джонсон.