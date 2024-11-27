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Как приготовить пшенную кашу с тыквой

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
93 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить пшенную кашу с тыквой

Пшенная каша с тыквой / Фото: Credits

Пшенная каша с тыквой – это яркое, полезное блюдо, которое многим знакомо с детства.

Главное условие для вкусной каши, это хорошо промойте крупу и ошпарьте ее кипятком, чтобы удалить горечь. Пшенная крупа отлично сочетается с молоком и тыквой, и получается нежной и сладкой, даже с небольшим количеством сахара.

Ингредиенты

крупа пшенная
200 г
тыква
500 г
молоко
600 мл
вода
1 ст.
сахар
1 ст. л.
соль
1/4 ч. л.
масло сливочное
  1. Пшенную крупу хорошо промойте до тех пор, пока вода не станет прозрачной, затем  ошпарьте ее кипятком.
  2. Тыкву вымойте, очистите и нарежьте на средние кусочки. Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10 минут. Потолките тыкву до однородного состояния. Посолите, влейте горячее молоко, добавьте пшенную крупу, сахар, перемешайте и варите при закрытой крышке на небольшом огне, помешивая, приблизительно 20 минут до готовности пшена. 
  3. Дайте каше настояться 5-10 минут и подайте ее горячей со сливочным маслом.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.
  • Если каша слишком густая, добавьте воды или молока.

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