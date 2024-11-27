Как приготовить пшенную кашу с тыквой

Пшенная каша с тыквой – это яркое, полезное блюдо, которое многим знакомо с детства.

Главное условие для вкусной каши, это хорошо промойте крупу и ошпарьте ее кипятком, чтобы удалить горечь. Пшенная крупа отлично сочетается с молоком и тыквой, и получается нежной и сладкой, даже с небольшим количеством сахара.

Ингредиенты крупа пшенная 200 г тыква 500 г молоко 600 мл вода 1 ст. сахар 1 ст. л. соль 1/4 ч. л. масло сливочное

Пшенную крупу хорошо промойте до тех пор, пока вода не станет прозрачной, затем ошпарьте ее кипятком. Тыкву вымойте, очистите и нарежьте на средние кусочки. Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10 минут. Потолките тыкву до однородного состояния. Посолите, влейте горячее молоко, добавьте пшенную крупу, сахар, перемешайте и варите при закрытой крышке на небольшом огне, помешивая, приблизительно 20 минут до готовности пшена. Дайте каше настояться 5-10 минут и подайте ее горячей со сливочным маслом.

Советы:

Молоко используйте любой жирности.

Если каша слишком густая, добавьте воды или молока.

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