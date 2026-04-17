Праздники — время тепла, смеха и, конечно, вкусных напитков. Если вы хотите порадовать гостей или создать атмосферу уюта на домашней вечеринке, пунш от фудблогера Mike Smith, о котором он рассказал на своей странице 18th Century Cook — именно то, что нужно. Это классический рецепт, который сочетает сочные фрукты, ароматные специи и теплые ноты чая.

Ингредиенты

Лимонный сок 2 стакана

Сахар 2 стакана

Заваренный черный чай 4 стакана

Родниковая вода 6 стаканов

Сиропы: клубничный, ананасовый, малиновый по ¼ стакана каждого

Яблоки

Гвоздика

По желанию: ром, бренди или яблочный бренди

Сиропы можно приготовить самостоятельно, смешав одинаковое количество сахара и фруктов, оставив смесь под крышкой на три дня, ежедневно помешивая. После этого процедите и храните в холодильнике.

Приготовление

Смешайте 2 стакана лимонного сока с 2 стаканами сахара, хорошо взбейте венчиком до растворения. Добавьте 4 стакана черного чая и 6 стаканов воды. На этом этапе добавьте фруктовые сиропы — по ¼ стакана каждого. Украсьте пунш яблоками, которые заранее проткните гвоздикой для легкого аромата, или заморозьте яблоки, чтобы охладить напиток без лишней водянистости. По желанию добавьте немного алкоголя, например, ром, бренди или яблочный бренди и ваш праздничный пунш готов.

Этот напиток — больше, чем просто пунш, он сочетает классические фруктовые нотки с легкой терпкостью чая, а дополнительные сиропы и специи делают его универсальным — как для детей, так и для взрослых с алкогольной версией. А замороженные яблоки вместо льда не разбавят вкус, а сохранят всю яркость ароматов.

Это не просто напиток, а маленький праздник в каждом глотке. Он станет ярким акцентом вашего стола, поможет создать уютную атмосферу и подарит семейные незабываемые дружеские вечера, полные радости и тепла.