- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить желатиновую глазурь для украшения паски
Паска — это не просто праздничная выпечка. Это символ, традиция и вкус детства, возвращающий к самым светлым воспоминаниям. А что может сделать паску по-настоящему особенной? Конечно, глазурь.
Глазурь — словно корона на ароматном тесте: белоснежная, пышная, с нежным блеском. Однако классическая белковая глазурь иногда подводит — то липнет к ножу, то крошится, а то и вовсе отпадает. Именно поэтому все больше хозяек обращаются к современной альтернативе — желатиновой глазури, которая выглядит безупречно и ведет себя лучше.
На странице olenazaec рассказали, как легко приготовить эту вкусную, нежную и практичную глазурь для пасхальных куличей — легкую в приготовлении даже для начинающих. Эта глазурь завоевала сердца многих хозяек благодаря своим преимуществам:
Не липнет к рукам и ножу
Не крошится во время нарезки
Сохраняет эстетику даже после нескольких дней хранения
Имеет приятную текстуру и вкус
Быстро готовится из доступных ингредиентов
Идеальный вариант для тех, кто стремится, чтобы праздничный стол выглядел изысканно, а десерт легко нарезался без лишних трудностей.
Ингредиенты
Желатин быстрорастворимый 10 г
Вода для набухания желатина 20 мл
Сахар 200 г
Вода для сиропа 50 мл
Приготовление
Залейте желатин 20 мл холодной кипяченой воды и оставьте на 10–15 мин, чтобы он набух.
В небольшой кастрюле смешайте сахар из 50 мл воды. Нагрейте на среднем огне и помешивайте до полного растворения сахара. Сироп должен стать прозрачным, но не карамелизированным.
Добавьте набухший желатин в горячий сироп. Хорошо размешайте, пока желатин полностью не растворится. Важно: не доводите массу до кипения.
Перелейте сироп в глубокую миску и начните взбивать миксером на высокой скорости. Через 5–7 мин масса превратится в пышную, белую, стойкую пену — именно ту, которая прекрасно ляжет на паску.
Желатиновая глазурь застывает очень быстро, поэтому украшайте паску сразу после взбивания. Если же она успела схватиться — не беда: просто поставьте миску с глазурью на водяную баню на несколько минут и она снова станет эластичной.
Декорирование
Готовую глазурь можно дополнительно украсить:
посыпками
кокосовой стружкой
измельченными орехами
съедобным золотом или перламутровым блеском
Глазурь прекрасно держит форму и позволяет создать идеальную «шляпку», которая не потечет и не потрескается на следующий день.