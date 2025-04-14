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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Как приготовить желатиновую глазурь для украшения паски

Паска — это не просто праздничная выпечка. Это символ, традиция и вкус детства, возвращающий к самым светлым воспоминаниям. А что может сделать паску по-настоящему особенной? Конечно, глазурь.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как приготовить пышную желатиновую глазурь для украшения паски

Как приготовить пышную желатиновую глазурь для украшения паски / © Credits

Глазурь — словно корона на ароматном тесте: белоснежная, пышная, с нежным блеском. Однако классическая белковая глазурь иногда подводит — то липнет к ножу, то крошится, а то и вовсе отпадает. Именно поэтому все больше хозяек обращаются к современной альтернативе — желатиновой глазури, которая выглядит безупречно и ведет себя лучше.

На странице olenazaec рассказали, как легко приготовить эту вкусную, нежную и практичную глазурь для пасхальных куличей — легкую в приготовлении даже для начинающих. Эта глазурь завоевала сердца многих хозяек благодаря своим преимуществам:

  • Не липнет к рукам и ножу

  • Не крошится во время нарезки

  • Сохраняет эстетику даже после нескольких дней хранения

  • Имеет приятную текстуру и вкус

  • Быстро готовится из доступных ингредиентов

Идеальный вариант для тех, кто стремится, чтобы праздничный стол выглядел изысканно, а десерт легко нарезался без лишних трудностей.

Ингредиенты

  • Желатин быстрорастворимый 10 г

  • Вода для набухания желатина 20 мл

  • Сахар 200 г

  • Вода для сиропа 50 мл

Приготовление

  1. Залейте желатин 20 мл холодной кипяченой воды и оставьте на 10–15 мин, чтобы он набух.

  2. В небольшой кастрюле смешайте сахар из 50 мл воды. Нагрейте на среднем огне и помешивайте до полного растворения сахара. Сироп должен стать прозрачным, но не карамелизированным.

  3. Добавьте набухший желатин в горячий сироп. Хорошо размешайте, пока желатин полностью не растворится. Важно: не доводите массу до кипения.

  4. Перелейте сироп в глубокую миску и начните взбивать миксером на высокой скорости. Через 5–7 мин масса превратится в пышную, белую, стойкую пену — именно ту, которая прекрасно ляжет на паску.

  5. Желатиновая глазурь застывает очень быстро, поэтому украшайте паску сразу после взбивания. Если же она успела схватиться — не беда: просто поставьте миску с глазурью на водяную баню на несколько минут и она снова станет эластичной.

Декорирование

Готовую глазурь можно дополнительно украсить:

  • посыпками

  • кокосовой стружкой

  • измельченными орехами

  • съедобным золотом или перламутровым блеском

Глазурь прекрасно держит форму и позволяет создать идеальную «шляпку», которая не потечет и не потрескается на следующий день.

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