Рецепты
79
1 мин

Как приготовить рассыпчатую перловую кашу

Перловую кашу можно подавать в качестве гарнира или как отдельное блюдо.

Екатерина Труш
40 минут
120 ккал
Каша перловая рассыпчатая

Каша перловая рассыпчатая / © Credits

Перловая каша — это отличный гарнир к мясу, рыбе, или просто со сливочным маслом.

Ингредиенты

перловая крупа
1 стакан
вода
4 стакана
соль
1 ч. л.

  1. Перловую крупу хорошо промойте, залейте водой и замочите ее на 3-4 часа, затем воду слейте и промойте под проточной водой.

  2. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите четыре минуты, затем воду слейте, промойте крупу, залейте ее четырьмя стаканами холодной воды.

  3. Отправьте на плиту, варите 25 минут на медленном огне, посолите и варите еще 10 минут до готовности, затем опять воду слейте, промойте горячей водой и отправьте в кастрюлю. По желанию добавьте сливочное масло и перемешайте.

Советы:

Перловую крупу желательно замочить на ночь.

При варке перловой крупы крышку плотно не закрывайте.

79
