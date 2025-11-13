- Дата публикации
Как приготовить рассыпчатую перловую кашу
Перловую кашу можно подавать в качестве гарнира или как отдельное блюдо.
Перловая каша — это отличный гарнир к мясу, рыбе, или просто со сливочным маслом.
Ингредиенты
- перловая крупа
- 1 стакан
- вода
- 4 стакана
- соль
- 1 ч. л.
Перловую крупу хорошо промойте, залейте водой и замочите ее на 3-4 часа, затем воду слейте и промойте под проточной водой.
Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите четыре минуты, затем воду слейте, промойте крупу, залейте ее четырьмя стаканами холодной воды.
Отправьте на плиту, варите 25 минут на медленном огне, посолите и варите еще 10 минут до готовности, затем опять воду слейте, промойте горячей водой и отправьте в кастрюлю. По желанию добавьте сливочное масло и перемешайте.
Советы:
Перловую крупу желательно замочить на ночь.
При варке перловой крупы крышку плотно не закрывайте.