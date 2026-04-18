Рецепты
136
1 мин

Как приготовить рассыпчатую пшенную кашу на воде

Это простой рецепт пшенной каши на воде, которая отлично подойдет для полезного, сытного завтрака детям и взрослым.

Екатерина Труш
Пшенная каша на воде

Пшенная каша на воде / © Credits

Каша бюджетная и простая в приготовлении. Дополните ее сахаром или любой подливой: грибной или мясной.

Ингредиенты:

  • пшено — 1 стакан;

  • вода — 2,5 стакана;

  • соль — щепотка;

  • сливочное масло — 1-2 ст л.

Приготовление:

Пшенную крупу переберите от лишнего мусора, поврежденного зерна, промойте под проточной водой, пока вода не станет чистой. Обдайте кипятком, чтобы убрать горьковатый привкус.

Пшено выложите в кастрюлю с толстым дном, залейте горячей водой, доведите до кипения, посолите, огонь убавьте до минимума, накройте крышкой и варите 20-25 минут без перемешивания, добавьте сливочное масло и дайте настояться под крышкой 5-10 минут.

Советы:

  • Готовую кашу можно сверху накрыть полотенцем.

